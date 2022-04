Lanzados a por el derbi: así llega al Oviedo

El Oviedo llega al derbi en completo estado de felicidad. No ha sido lo habitual en los últimos años, tras un curso para olvidar y otro en el absoluto carril de la media tabla. El panorama, visita del máximo accionista mediante, ha dado un giro de 180 grados en solo un mes. Hoy y ahora, el Oviedo es el equipo más en forma de Segunda División: nadie iguala la racha de los azules en los últimos cinco partidos. Solo un empate, el del Lugo. El resto, victorias azules.

A priori, el derbi le llega al equipo azul en el mejor momento posible. Va lanzado. Pero el aviso de Ziganda en la sala de prensa iba en serio. Mientras los jugadores festejaban la victoria al Leganés con guiños al derbi (“a por ellos”, “Oviedo capital”, bramó Christian Fernández), el técnico azul bajó las pulsaciones y repitió varias veces que el derbi no es un partido más. Las dinámicas no influyen y por eso la preparación de la semana será especial, enfocada hacia lo motivacional más que a lo futbolístico.

En esto último, en lo futbolístico, se tendrá que esmerar al máximo el Cuco Ziganda, obligado a darle un vuelco al equipo por una baja mayúscula, la de David Costas. El central vio la quinta amarilla que acarrea suspensión y no estará en El Molinón. Problema de altura para el que Ziganda tiene varias soluciones. La natura es la de Tarín, fichaje de invierno con pocos minutos hasta ahora que curiosamente fue captado en su día por el Leganés en un partido en Gijón ante el Sporting.

La candidatura de Tarín es, sobre el papel, la mejor posicionada, aunque hay más. Otra pasaría por retrasar a Luismi desde el pivote y ubicarlo de central, una posición que conoce. Todo dependerá del esquema, aunque el Cuco apunta a tirar de trivote. La última de las opciones, la que tendría menos visos de ser realidad, sería la titularidad de Christian Fernández, que solo ha jugado dos partidos esta temporada y no participa desde diciembre. El Cuco valora del cántabro, el más veterano, su profesionalidad y su empeño en los entrenamientos, pero su presencia en el once sería una gran sorpresa. La otra baja del Cuco es la de Montiel, que pese a no ser titular es un hombre importante en los planes azules. El madrileño también vio una amarilla. Sin él, el Oviedo pierde a un arma importante para animar el partido en la segunda parte.