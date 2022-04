Malestar en varios sectores del oviedismo debido a que el Sporting anunció ayer que en el derbi “no se permitirá el acceso al estadio con vestimenta o emblemas del equipo rival”. La medida se enmarca en las directivas de LaLiga, habituales en los partidos de alto riesgo como es el caso del derbi.

Los clubes reciben esas instrucciones, trasladadas a los aficionados, aunque luego, según las circunstancias, las directrices pueden variar. En el derbi de ida, también de alto riesgo y sin desplazamiento organizado de los hinchas del Sporting, aficionados rojiblancos acudieron al Tartiere con camisetas del conjunto gijonés y la mayoría se ubicaron juntos en un rincón del estadio, aunque otros estuvieron sin mayores problemas en zonas con aficionados carbayones.

Por otro lado, la Asociación de Peñas Azules del Oviedo (Aparo) se manifestó a través de un comunicado sobre la polémica de la semana con el Sporting, que no mandará entradas a la afición del equipo carbayón. La Aparo agradece al club azul “las gestiones realizadas para intentar que sus aficionados pudiesen presenciar el encuentro, pero no va a ser posible por la decisión unilateral del equipo local”. La Aparo considera esa postura una “temeridad manifiesta”. Y lo explica así: “La postura ha sido que o se viaja sin policía o no se viaja, lo que consideramos una temeridad manifiesta, ya que el desplazamiento de las aficiones visitantes en este tipo de encuentros entendemos que deben realizarse bajo unos parámetros de seguridad, al igual que en el resto de partidos de similares características”. La Aparo, que evita utilizar la palabra Sporting y la sustituye por “equipo local”, recalca que “aceptar un dispositivo no significaba que estuviésemos de acuerdo con los realizados anteriormente, puesto que los tiempos que se marcaron fueron evidentemente excesivos para un partido a 28 kilómetros de distancia, pero la propia Delegación de Gobierno aceptó una reducción. Lamentablemente, por la parte local no se acudió a la reunión convocada”.

Las peñas esperan que “en lo sucesivo el club local reconduzca su postura sobre el asunto, asegurando la integridad de todos los asistentes y no fomentando los viajes desorganizados y descoordinados que no hacen otra cosa que dificultad la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Por último, la Aparo “anima a nuestros aficionados a teñir las calles de Oviedo y del resto de ciudades y pueblos de Asturias de azul, y que se junten para ver el partido en las sedes de sus peñas o en los bares del barrio”.