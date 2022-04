Paco González y Juanma Castaño, ante el derbi asturiano: "Creo más en Bastón que en Lewandoski", "Soy pesimista"

El derbi también se juega en las ondas, especialmente en las emisoras de radio de Madrid, donde abundan los asturianos que sienten los colores. A la cabeza, en la cadena Cope, el sportinguista Juanma Castaño y el oviedista Paco González viven intensamente la rivalidad, sin que llegue la sangre al micrófono. Otros jóvenes profesionales, y también veteranos, como Pipi Estrada o Pedro Pablo Parrado, atienden la llamada de LA NUEVA ESPAÑA para ofrecer sus impresiones sobre el partido del sábado. Hay mayoría de sportinguistas, que coinciden en un pesimismo labrado en tantos derbis perdidos y una temporada que se les está haciendo eterna.

“Creo más en Borja Bastón que en Lewandowski” Paco González - Periodista, seguidor del Oviedo

Francisco González González nació en Madrid el 6 de octubre de 1966, pero con tanta ascendencia asturiana que no pierde la ocasión de hacer patria y, sobre todo, de mostrar su pasión por el Real Oviedo. Reforzó su imagen entre el oviedismo al volcarse desde el micrófono de la Cope en la travesía del desierto y ahora disfruta con el buen momento del equipo.

–¿Por qué del Oviedo?

–Mi padre me hablaba de Herrerita y de Lángara. Le oía hablar con tal pasión que para mí desde pequeño el equipo representativo de Asturias era el Oviedo, no el Sporting. Supongo que los habría visto jugar en Chamartín o el Metropolitano.

–¿Su primer recuerdo de un derbi?

–Ni idea. Pero sí me acuerdo de que estuve en la final de Copa del Sporting contra el Barcelona en el Calderón, con mi hermano mayor. Fuimos a animar al Sporting porque era la representación asturiana. Allá fui con mi gorrito del Sporting, que me compró mi hermano. Ahora sí me gusta picarles, pero entonces para mí era un orgullo que a cualquier asturiano le fuera bien. Es como lo que pasa con Fernando Alonso. Lo que me duele es que llamemos la atención en España por los enfrentamientos. Cómo podemos ser tan paletos de pegarnos entre nosotros, o que el Sporting no le mande entradas al Oviedo, cosas de esas.

“Es un partido que me estorba un poco porque saca lo peor de unos y otros. El Sporting, casi sin objetivos, irá a fastidiar al eterno rival. El Oviedo, muy focalizado en conseguir el play-off: 0-2”. Heri Frade - Cadena Cope / Oviedo

–¿Y su primer partido del Oviedo?

–Del primero que me acuerdo fue trabajando, en el Carlos Tartiere, un 5-1 al Atlético de Madrid, con Jabo de entrenador, con Jerkan, Berto, Carlos... Disfruté mucho porque no tenía que narrar, hice inalámbrico.

–¿Le costó mantener la imparcialidad?

–Es cuestión de profesionalidad. Los primeros dos años de este trabajo, cuando te acercas a la gente que admiras, te llevas un chasco. Me acerqué a ese partido con la alegría de que le podía ir bien al Oviedo, pero ya no te vuelves tan loco. La pasión ilógica la pierdes cuando conoces a los futbolistas, cuando tienes un amigo en un equipo y quieres que le vaya bien.

–¿Y trabajando cómo vivió los derbis?

–Me interesaban cuando estaban los dos en Primera, la mayoría de las veces solapados con otros partidos. Disfrutaba vendiéndolos bien en antena, pensando en que en una zona muy pequeñita de España teníamos dos equipos en Primera. Una vez que baja el Oviedo ya me interesan menos porque nos ha pasado de todo. Hemos jugado hasta con el Sporting B. No los conservo en la memoria para nada.

“Espero un Sporting competitivo, algo que apenas se vio desde que volvieron los derbis. La única alegría que puede dar a su gente es ganar el derbi y tienen la obligación de hacerlo: 1-0”. Edu Pidal - Onda Cero / Sporting

–¿Cómo vivió la etapa de Tercera y Segunda B?

–Mi hijo y yo nos hicimos socios. Era una cuestión de deuda paterno-filial con mi padre. Y en la radio, como no había manera de dar los resultados de los equipos de Tercera, nos inventamos lo de los equipos de capitales de provincia que no tuvieran representación en categoría superior. Si hubiera hecho falta hubiese puesto el apellido de “y que vistan de azul”. No quería que se perdiera el orgullo de un equipo histórico.

–Hasta participó en el cambio de propiedad.

–Fue fruto de la casualidad. A veces nos tiramos triples en antena. Y si sale, que salga. Resulta que Heri Frade tenía el teléfono de Arturo Elías porque en su momento había negociado la compra del Getafe. Nos dijimos: vamos a intentar convencerlo de que compre el Oviedo. Salió en antena, el tío resultó majísimo y no colgó. Dani Martín lo hizo de maravilla imitando a Butragueño. Y Arturo dijo en antena que si la gente quería que nos metiésemos ahí, que me lo hicieran saber por Twitter. Llegó una avalancha de peticiones que le demostró que había un movimiento social detrás de un equipo histórico.

“Este Oviedo es tan imprevisible que no me fío un pelo. La lógica nos dice que llega mejor el Oviedo, pero fuera de casa baja. Si me decanto por la lógica, una equis. Pero apuesto por un 1-2”. Edu Polo - Mundo Deportivo / Oviedo

–¿Y los derbis recientes?

–Este lo voy a disfrutar porque estamos por encima. Han sido unos años en los que el Sporting estaba donde debía, ilusionándose por subir, y el Oviedo temblando por bajar, o en una zona tan tranquila. Ahora la ilusión es nuestra. Yo creo que ya nos tocaba. A mi no me vuelve loco ganar un derbi, que solo sirve para enfadar a los del Sporting. Yo lo que quiero es que suba el Oviedo a Primera.

–Después de muchos años se han cambiado las tornas de la rivalidad asturiana.

–La única torna que me interesa es que algún día contemos más gente en el Tartiere que en El Molinón, que haya un vuelco y que la ciudad esté muy metida con el equipo. Como está siempre Gijón, que eso sí me provoca mucha envidia. Trece o catorce mil espectadores está muy bien, en Segunda es una cifra superrespetable, pero si a 30 kilómetros hay 20.000, ¿por qué aquí no?

–¿Cómo ve el partido del sábado?

–Creo en Borja Bastón más que en Lewandowski. Tener un tío así es lo que te da la vida. Ganaremos por poco como siempre, 1-2, con gol de la victoria de Borja Bastón de penalti.

“Soy pesimista, veo un derbi muy peligroso para el Sporting” Juanma Castaño - Periodista, seguidor del Sporting

Como nació en Gijón (10 de mayo de 1977), Juan Manuel Castaño Menéndez tenía todas las papeletas para empaparse de sportinguismo. El resto lo puso su abuelo Senén, con el que empezó a ir a El Molinón. Ahora, desde Madrid y en pleno “boom” profesional, lleva como puede el mal momento de su equipo.

–¿Recuerda su primer derbi?

–No sé, sería con 6 o 7 años porque de pequeño tenía que convencer a mi abuelo para que me llevara. Éramos socios, pero no quería ir a El Molinón contra el Madrid ni contra el Oviedo porque en esos partidos sufría mucho. Más adelante, cuando subió el Oviedo en 1988, la imagen que me quedó grabada fue la de Carlos, que me daba mucho miedo.

–¿Y como periodista?

–Cuando empecé a trabajar dejé la pasión a un lado totalmente. Desde que cobré la primera peseta de la radio tuve claro que el fútbol era un trabajo más que una afición. Pero también me quité mucho sufrimiento. Quería que ganase el Sporting, pero tenía muy buena relación con el Oviedo, con Eugenio Prieto, sentía admiración por el Oviedo de Antic, de Lillo, de Luis Aragonés. Recuerdo uno en El Molinón que el Oviedo de Lillo nos pegó tal baño que no vimos la pelota en todo el partido. La posesión pudo ser 80-20.

“El Sporting no sabe jugar estos derbis, los afronta desde un absurdo elitismo, como un partido más, y el Oviedo como lo que es, el más importante de la temporada. Espero rascar un empate: 1-1”. Antón Meana - Cadena Ser / Sporting

–¿Y desde que está en Madrid?

–Fue llegar y besar el santo. Era un loco de Villa, sabía que iba a ser un jugador tremendo, y cuando marcó el 0-2 en el Tartiere, me flipó. Lo vi en un bar cerca de Atocha, un domingo a las 12 del mediodía. Celebré los goles rodeado de gente a la que ni le iba ni le venía. Fue el momento más feliz que viví en un derbi.

–¿Sintió el rechazo del oviedismo?

–No me sentí nunca muy señalado por la gente del Oviedo. Supongo que ahora sí porque me conocerán más. Pero en aquella época el brazo armado de la radio era Manfredo y hacía de pararrayos. Yo era el chaval que estaba con Manfre y me veían más moderado. Noto más animadversión ahora de una parte del sportinguismo que del oviedismo. Que si estoy vendido, que si no critico… Casi me tratan mejor los del Oviedo. Es que no recuerdo haber dicho una mala palabra del Oviedo nunca. Es verdad que no miro mucho las redes, pero este verano fui a pasear por Oviedo con mi novia y la gente fue maravillosa. Es una de las ciudades más bonitas de España y tengo derecho a disfrutar de ella.

“Algún día tiene que ser. El Sporting llega mucho peor, pero pienso que vamos a dar la sorpresa. Son matemáticas. Después de tantos años, ya toca. Es el fútbol, el mundo al revés: 2-1”. Pipi Estrada - Sporting

–¿Ha podido verlos coincidiendo con el trabajo?

–Es relativamente fácil porque trabajo en esto y no tengo que poner ninguna excusa para verlo. No recuerdo si comenté alguno en cadena porque tengo la mala suerte de que los narra Heri Frade y los comenta Paco González o Marcos López. La Cope está llena de oviedistas, me siento un poco solo. A veces tengo que apagar la radio de la mala leche que me ponen. Marcos celebra de tal manera los goles en antena que llegué a protestar. Y a Heri, las semanas de derbi, le recuerdo que es el director del programa. A Paco lo que le digo es que se comporte como una persona, que piense que nos escucha mucha gente en Gijón. Otra cosa es que me haga caso.

–¿Sufre mucho con el Sporting?

–En la distancia no lo vives igual, estás metido profesionalmente en otras cosas. Cuando sales de Asturias pierdes un poco la rivalidad. Fuera eres asturiano, más que gijonés. Soy muy del Sporting, pero perdí mucha de esa animadversión que puedes sentir en un derbi. No soy un loco, ni un radical.

“Ganar el derbi no salva la temporada del Sporting porque está hecho para meterse en play-off. La temporada está perdida, así que hay que pensar en la próxima para volver a Primera: 0-1”. Pedro Pablo Parrado - Sporting

–¿Verá el partido del sábado?

–Tengo que coger un vuelo y supongo que le echaré un vistazo, pero sin muchas ganas porque soy muy pesimista, lo veo muy peligroso para el Sporting. No veo al equipo con personalidad ni fútbol para dar una alegría. Además, si el Oviedo de los últimos años nos hacía pupa, éste no te quiero ni contar.

–¿El problema del Sporting es Fernández?

–Valoro la gestión seria que la directiva ha hecho a nivel económico, la profesionalización del club, pero deberían de haber puesto un poco más de empeño en el fútbol en sí, en los resultados del primer equipo. No puede ser casualidad que durante tantos años la cosa vaya mal. Debería de haber una revisión de la forma de trabajar y de organizar el Sporting. Tengo más relación personal que profesional con Fernández, hasta el punto de que a veces evito hablar de fútbol para no entrar en discusiones. No entiendo muchas decisiones que toman, que tienen más que ver con la empresa que con el fútbol en sí. Llevan diez años tropezando con la misma piedra y no aprenden.

–¿Se explica el apoyo de la afición?

–Me sorprende. La gente busca cualquier excusa para salir de casa y está dispuesta a sufrir con el Sporting con tal de pasar un fin de semana fuera. Me parece increíble ir a Burgos con frío, con nieve, con la carretera mal, con esta situación del equipo, que da pena verlo jugar. Lo admiro, pero yo sería incapaz.

–¿Un pronóstico?

–Firmo el 0-1.