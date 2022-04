Los nietos de Vili y Joaquín juegan el derbi: una historia de dos vecinos con dos abuelos eternos

Como buenos –y distanciados– vecinos, el Sporting y el Oviedo se ven las caras este sábado en El Molinón. Pedro Morán, “Pedrín” y Joaquín Alonso lo hacen casi cada día. Como los eternos rivales de la Asturias futbolística, son vecinos. También amigos. Quizá el mejor ejemplo de la rivalidad bien entendida. Nada más representativo que la mirada inocente de dos niños por los que corre sangre futbolera. No en vano Joaquín y Pedrín son los nietos de dos históricos de cada bando: Joaquín, responsable de relaciones institucionales del Sporting, y Vili, incontables derbis a la espalda con el Oviedo, excapitanes de ambos equipos.

“¿Mi abuelo? Se llama Joaquín, llevaba el número 8 y jugaba en el Sporting de medio”, dice con orgullo Joaquín, el nieto de la leyenda rojiblanca, cinco años, estudiante de Las Dominicas de Oviedo y un bromista nato. “¿Mi amigo Pedrín? Si mi amigo Pedrín es del Sporting”, dice con sorna el sportinguista. Le contesta el azul. “Yo soy del Oviedo y mi abuelo jugaba al fútbol. ¡Levantó la Copa de la Liga! Era defensa y metía muchas patadas. Yo soy como él, pero regateo mejor. Juego de portero, de defensa o de medio, de lo que haga falta”, dice Pedrín, un terremoto con el que no puede ni su abuelo, Vili. “Un día cayó a una piscina que hay en la terraza de casa”, se mofa el nieto – cuatro años y alumno del San Ignacio– del exjugador del Oviedo. La relación de los descendientes de Vili y Joaquín viene de lejos. Fueron juntos a la misma guardería y ahora viven justo en frente, desde que el padre de Joaquín, Daniel, uno de los dos hijos del exjugador, se mudó a la calle Sacramento. Allí tiene Vili una terraza muy cuca que es el punto de reunión habitual de los dos chavales, “unos trastos”. Los dos echan a rodar la imaginación en la plaza del Fresno, lugar de la cita. La cabeza de Pedrín va a mil revoluciones. “El sábado juego el derbi contra el Sporting de Joaquín”. Y pobre del que ose llevarle la contraria... Joaquín es algo más calmado y espera con ganas el derbi mientras está de campamento en Semana Santa.

Los dos fardan de “yayo”: “Eran muy buenos”. En la clase de Joaquín, por ejemplo, pusieron fotos de su abuelo en el día del deporte y está previsto que el propio exjugador y actual directivo vaya a dar una charla al colegio para todos los chavales. “Un día va ir a hablar. Los compañeros me preguntan mucho por él”, dice Joaquín, risueño. Pedrín demuestra idolatrar a su abuelo Vili. Esencialmente por una razón: “Me deja hacer siempre lo que yo quiero”. Vili le da un consejo futbolístico: “Pedrín, tienes que darle más con la derecha, que eres zurdo cerrado”. Él contesta: “Yo regateo con la dos”. Joaquín y Pedrín no pasan de los cincos años, pero ninguno de los dos entiende la mala relación entre los dos clubes. “Yo tengo amigos del Oviedo, pero muchos. En la plaza, donde jugamos, son mayoría”, asegura el nieto de Joaquín. El de Vili va más allá. “Me parece mal que no manden entradas para los del Oviedo... Jugamos muy bien y vamos a ganar”. Ellos ya lo han hecho.

La inmensa mayoría de unas (las rojiblancas) estarán en El Molinón. A otras (las azules) les tocará arropar a sus más queridos desde la distancia por todo el lío con las entradas. A través de LA NUEVA ESPAÑA las familias de los jugadores, los grandes protagonistas del derbi asturiano, dan el último aliento a los suyos. Todas se muestran confiadas y optimistas, y sienten ya los nervios lógicos de la víspera del partido.

Los abuelos y tíos de Guille Rosas se citan en El Polígono. Llevan enmarcada la camiseta del debut del futbolista con el dorsal 37, de su estreno como jugador del Sporting, lo que se dio en un derbi: “No sabemos si Guille va a jugar, pero lo que es seguro que en el derbi no habrá un jugador en el campo con la garra y calidad que tiene él”.