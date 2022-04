Paco Herrera y Javi Rozada analizan sus derbis: "No es un partido más"

Javi Rozada (Oviedo, 1982) tiene claro que si el Oviedo gana el derbi de este sábado, jugará el play-off de ascenso a Primera División. El extécnico azul recuerda sus primeros duelos de rivalidad regional como aficionado, como preparador en la cantera y también el que dirigió siendo entrenador de la primera plantilla (0-0 en 2019 ante el Sporting de José Alberto).

–¿Recuerdos de los derbis?

–El primero que recuerdo fue en los años noventa, uno que ganamos 1-0 en el Tartiere. Fui con mi padre al palco, como siempre. También me acuerdo de otro en El Molinón, al que fui con Dani, Sergio y Mariví (los hijos y esposa fallecida de Joaquín, exfutbolista del Sporting). Solía ir con ellos a los partidos de fútbol en Gijón.

–¿Y como entrenador de la cantera azul?

–Mi generación en cadetes, la de Edu Cortina y Borja Sánchez, nunca había ganado un derbi y el primero en el que vencimos nos pusimos 5-0 al descanso. Luego perdimos la Liga, las cosas como son, pero esa fue la primera vez que ganamos un derbi (5-1). Borja Sánchez metió dos goles. La competición nos la jugamos en Mareo y perdimos en el minuto 92.

–¿Había mucha rivalidad en esas edades?

–Había rivalidad porque les habíamos comido la tostada anteriormente. Los goles del Sporting nos los metió Jorge Meré, que había venido del Oviedo y celebró el segundo tanto bastante. Cosas del fútbol de chavales.

–¿Cómo llevaba usted el pique con el Sporting?

–Todos mis amigos son fanáticos y casi todos son muy antisportinguistas. Yo lo soy menos. Quizá sea por mi amistad con Dani, el hijo de Joaquín. Yo no soy tan así. Soy cien por cien oviedista, lo siento muy dentro, pero al Sporting no le deseo ningún mal, sobre todo por mis amigos.

–Es hijo de político, ¿le tocó torear sus sentimientos?

–Mi padre tira más hacia el Oviedo, pero con el Sporting siempre fue respetuoso. A los partidos del Sporting no solía ir, pero los veía por la tele.

–¿Cómo recuerda los derbis como entrenador del Vetusta?

–Ganamos dos, uno en El Molinón y otro en el Tartiere. Cuando llegué al Vetusta, el Sporting B llevaba años por encima, pero el filial de Luis Arturo dio un paso adelante en aquel partido que ganamos en Mareo con un gol de Edu Cortina. Ese encuentro fue importantísimo para que los jugadores se lo creyesen, porque había cierto complejo. Cuando subimos, fuimos a jugar los derbis con muchísimas ganas.

–En el derbi de El Molinón tuvo una trifulca con José Alberto, que le dio un pequeño tortazo.

–José y yo tenemos amistad de siempre, es de mi generación y nos vimos toda la vida en Oviedo cuando salíamos. En un lance de aquel partido se dirigió a mi segundo entrenador y le dije: “José, tú a lo tuyo”. Luego disparamos al palo y le dije: “José, vaya suerte tenéis”. Él, con razón, me miró como diciéndome que me dedicase a lo mío. Luego con el calentón, tras perder, pues pasó lo que pasó, pero no fue a mayores. Me dio un pequeño guantazo. Normalidad total. En el otro derbi de la temporada ganamos 2-0.

–¿Cómo afrontó el derbi como entrenador del primer equipo?

–La magnitud es enorme, sobre todo por lo que nos jugábamos. En el filial el resultado es importante, pero lo que cuenta es el proceso de formación. Con el primer equipo no tenía nada que ver. Yo el derbi no lo disfrute nada, veníamos de varias jornadas sin ganar y el equipo estaba mal otra vez. Llovió muchísimo esa semana e incluso se habló de suspender el partido. Tuve que esperar hasta el mismo día del encuentro para decir la alineación, porque a Riki le dije que sería titular, pero dependíamos del campo.

–¿Se prepara un derbi de forma diferente?

–En la semana intentamos aislar a los jugadores, pero lo preparamos igual. El jugador ya está activado porque sabe que no es un partido más.

–¿Cómo lo recuerda en lo deportivo?

–El Sporting llegaba mal, había noticias de que José Alberto se jugaba el puesto. Nos enteramos de que estaban pensando en jugar con tres centrales y por eso metimos a Riki, para intentar hacer jugadas desde la penúltima línea y propiciar centros. Lo que pasa es que el césped estaba súper irregular y los jugadores no estuvieron cómodos. Estuvimos bien en el primer tiempo y mal en el Segundo. En global, no fue un buen partido. Hubo miedo a perder.

–¿Qué espera del derbi de este sábado?

–En un derbi puede pasar de todo. Cuando peor estaba el Oviedo hace dos años Ziganda fue allí y ganó. Yo veo al Oviedo muy bien, en línea ascendente. Es un equipo súper difícil de ganar. Los equipos que menos pierden son el Oviedo y el Eibar. Puede pasar de todo, pero espero una victoria azul. Si el Oviedo gana, se meterá en play-off.

–¿Qué le parece la polémica entre los dos clubes después de que el Sporting no mandase entradas a la afición del Oviedo?

–Hay varias cosas a analizar. Me parece lamentable que se tenga que esperar cinco o seis horas para ir a un partido a 28 kilómetros. Tampoco es entendible que no se pueda ir con la camiseta o la bufanda de tu equipo a un partido. Tenemos que hacer por cambiarlo. La vida cambió muchísimo, antes había gente muy agresiva. En el Tartiere hubo gente con camisetas del Sporting y no pasó nada, por eso no entiendo como el Sporting no mandó entradas. Las autoridades tienen que facilitar las cosas.

Paco Herrera (Barcelona, 1953) verá el derbi en casa, en Badajoz. Allí está “ejerciendo de abuelo” más que nunca mientras su familia sigue recuperándose de una terrible noticia. El repentino fallecimiento del marido de su hija mayor -la única que nación en Gijón de su cuatro hijas- ha golpeado con dureza los planes de todos y limitado las horas de fútbol de Herrera. Él, que ha vivido derbis de todos los colores (gallegos, canarios, catalanes, ingleses…), dice que el asturiano “tiene algo más” que el resto.

–¿Qué recuerdo tiene de los derbis asturianos?

–Como jugador fueron positivos casi todos los que jugamos (ganó uno y empató otro). Como entrenador… ¿Fue empate o victoria?

–Empate, con gol de Toché al final enseñando el brazalete a la grada.

–Ah, sí, sí. Se le dio mucha publicidad a aquello.

–¿Qué tienen de diferente los duelos Sporting-Oviedo?

–Ahora toca jugarlo en Segunda, pero en Primera tendría la misma fuerza. Cuando ves otros derbis o duelos de máxima rivalidad como Real Madrid-Barcelona, se nota ese interés o deseo de ganar a tu rival. Pero queda ahí. En un Oviedo-Sporting hay algo más que eso. No es solamente ganar a tu rival deportivamente. Es una sensación de que hay algo más en ambas ciudades. Se traslada a todas las esferas de la sociedad. Tanto en Oviedo como en Gijón. En otro tipo de derbis, es el duelo deportivo y poco más. Tú lo notas. Aquí hay algo más.

–Ponga un ejemplo.

–No hablo de algo malo. Hablo de una rivalidad sana, pero es como si se parara Gijón y Oviedo durante esos días. Se traslada a la calle. Te tomas una cerveza y se habla… Vas de paseo, y te paran… Lo he vivido así. Con 20 años cuando llegué a Gijón me sorprendió el nivel que tenía ya en aquel tiempo. Estoy hablando del año 1974. Es distinto y muy intenso. Diría que intenso y muy deportivo porque los capítulos extradeportivos han sido mínimos.

–¿Se disfruta más de jugador o de entrenador?

–Como entrenador cambia. Incluso tu manera de pensar es distinta. Como entrenador estudias cada detalle. Como jugador formas parte de un grupo de 22 y te pierdes un poco dentro de ese colectivo, es tu paraguas. Lo vives como comunidad, y para lo bueno y lo malo, estás un poco protegido. Como entrenador eres muy malo cuando el equipo pierde, y sigues siento el mismo. Si ganas, todo es mucho más fácil y más sencillo, casi pasas de puntillas porque los jugadores son los protagonistas.

–Quini recordaba que antes los jugadores de uno y otro equipo se reunían y hasta jugaban a las cartas.

–Sí, recuerdo que incluso en aquel tiempo había algún tipo de comida entre cuatro o cinco jugadores de un equipo y otro. No digo en la previa, pero sí durante el año. Normalmente estaba relacionado con los jugadores que tenían más experiencia. Yo formaba parte de un grupo de pipiolos, como Megido, Joaquín, González Díaz, Redondo… Éramos jóvenes y lo veíamos un poco desde la distancia, con los ojos y oídos muy abiertos. Aquello era un partido especial.

–¿Qué partido espera en esta ocasión?

–Cualquiera de los dos equipos puede ganar. En una situación como la actual, no creo que haya diferencias en el partido. Ni tampoco influirá la situación clasificatoria. La única diferencia la marcará el ambiente en el campo. No hay favorito. En un derbi no importa jugar bien o mal, importa ganar.

–El Oviedo llega en mejor dinámica y el Sporting aspira a dar una alegría.

–Si el Sporting gana, no sólo va a salir de abajo, también le dará una fuerza para continuar subiendo puestos. Un derbi te ayuda a pasar dos o tres semanas más tranquilo, sin los nervios del día a día de estar abajo.

–Dígame un resultado.

–Me gustaría que ganara el Sporting. Por dos cosas: por mi trayectoria en el club, porque lo sigo queriendo mucho, y porque es el que más lo necesita.

–A usted le destituyeron antes de poder disfrutar de su segundo derbi como entrenador.

–No hago valoraciones de eso. Lo que sí es cierto, es que me dolió muchísimo, porque el Sporting es un equipo al que sigo queriendo mucho. He sido constructor siempre. Los equipos los he hecho con un poco de tiempo porque siempre, allí donde estuve, había base. El Sporting la tiene. Tiré de la cantera y los chicos jóvenes han necesitado un tiempo para convertirse en lo que tienen que ser.

–¿Estaba en ese proceso?

–El Sporting era un equipo para eso, para dar tiempo a esos chicos. Ese tiempo me hubiera dado la tranquilidad de seguir construyendo como he hecho en otros equipos. He subido a tres equipos (dos a Primera y otro a Segunda) y jugado dos play-offs más y siempre han predominado jugadores que he sacado de abajo. Y eso necesita tiempo.

–¿Hay demasiada prisa en los clubes?

–Ese tiempo no existe ahora en el fútbol, o al menos yo no lo tuve a nivel personal en el Sporting. Creo que hubiera podido formar un bloque si hubiera tenido un año más. Además, tampoco estábamos tan lejos del ascenso. Ahora no sé si hay la misma prisa, pero entonces sí que la había. Supongo que seguirá siendo lo mismo. Es muy difícil encontrar un club que tenga paciencia y haga programaciones para tres años.

–¿Volverá a entrenar?

–No digo que esté cerrada esa etapa, pero no lo creo. Me he movido fuera en los últimos años y me lo he pasado muy bien. He aprendido mucho, pero no creo que nadie se acuerde de mí ya al haber estado en el extranjero. Además, no tengo agentes y ahora todo el mundo se mueve con eso. ¿Si alguien me llamase? Lo pensaría. El mono de entrenar nunca se va. Lo tienes como dormido, pero cuando te hablan de fútbol… Hace un año tuve la posibilidad de coger el Badajoz y justo coincidió con lo que me pasó con mi yerno. Se despertó una ilusión, pero había cosas más importantes que atender. En eso estamos.