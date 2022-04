40 anécdotas del derbi asturiano contadas por los grandes protagonistas del Sporting y Oviedo

Mañana se disputa en El Molinón el derbi asturiano. Estas son relatos y anécdotas que no te puedes perder entre el Sporting de Gijón y el RealOviedo, historias de protagonistas a cerca de un partido que deja muchas historias.

1-Alberto Lora

Recuerdo cómo se vivió toda la semana de previa. Era 2017 y llevábamos muchos años sin jugar un derbi. Había muchas ganas. Esa semana fue increíble. El recibimiento en El Molinón; los colores rojiblancos dentro del estadio. Fue todo muy bonito..

2- Álex Pérez

Creo que el derbi del regreso de El Molinón (2017) fue el partido más emocionante de mi carrera. Nunca lo voy a olvidar. ¡Cómo llovía! Parecía una auténtica batalla. Casi parecía más una guerra que un partido. Nunca olvidaré cómo celebró El Molinón ese 1-0 de Carmona. Increíble.

3- Álex Alegría

Ya había vivido lo que era un Betis-Sevilla. ¡Fue muy parecido! No voy a olvidar el partido (2019). Además, marqué gol. El recuerdo de todo aquello sigue muy presente.

4- José Ramón Rodríguez (segundo técnico de Rubén Baraja)

El derbi del Tartiere... Fue agridulce. Empezamos ganando con un gol de Jony, pero esos dos goles de Mossa le dieron la vuelta. Eso le dio un sabor amargo. Pero a partir de ese instante se gestó una unión de puertas para adentro. Llegamos a encadenar 12 partidos sin perder (10 victorias y 2 empates) consiguiendo recortar 17 puntos a Huesca. Nos sirvió para luchar el ascenso hasta el final

4- Manolo Álvarez Llana (Peña Nacho Cases)

Me marcaron tres derbis. En el 93. El gol de Juanele con 0-1, el gol de Villa, pero el que seguro que no voy a olvidar es el de 2019: cuando le anularon el gol a Ibra.

5- Adrián Nuñez (UNIPES)

El derbi que fue en Copa del Rey y el año que bajó el Oviedo no lo olvidaré. Venía desde La Felguera en los autobuses de 'Directo a El Molinón'. Recuerdo el atasco en la entrada del Pilés. Llegábamos con el tiempo justo... Tuvimos que subir las escaleras corriendo y llegamos sonando ya el himno. Ganamos 4-2 al Oviedo y donde Villa apuntó lo que sería después

6- Jano Murias

Mi primer recuerdo en un derbi fue en Oviedo, en el Tartiere. Creo que era la semana de San Mateo. Y ganamos con aquel gol de Juanele... Recuerdo cómo se celebró. Fue increíble

7-Javier Castaño

Yo lo había vivido como aficionado, ahí de pie, donde el Fondo Joven. Y luego me tocó vivirlo como jugador. Recuerdo esa victoria en Oviedo con el gol de Juanele. Yo entré al final, quedando pocos minutos. Lo celebramos muchísimo en el vestuario.

8- Peybernes

El derbi lo sigo teniendo presente. Esa jugada de al final del partido. ¡La falta de Ibra fue clarísima! Fueron muchos nervios al final. Fue todo muy emocionante. Fue falta, por mucho que lo protestaran después.

9- Novoa

Recuerdo un derbi que cayó una grada, la del Pilés. Se fue un aficionado herido, que tuvo que ir al Hospital. ¡Se tuvo que parar el partido unos minutos! Fueron momentos de mucha tensión. Y cuando se reanudó, muchos aficionados estaban viendo el partido de pie.

10- Fernando Fueyo

La semana del derbi siempre son especiales. Escribo siempre a Mario (Cotelo, Delegado del Sporting) y a algún que jugador y técnico. Esos días estoy muy encima... Este va a ser el primer derbi que no pueda ir a El Molinón. Ya estoy muy mal de movilidad.

11- Tati

Nunca olvidaré el derbi en Oviedo en el que perdimos porque yo le hice un penalti clarísimo a Lacatus. Ciriaco todavía me lo recordó hace poco y me dijo 'Tati, yo siempre pensé que eras un jugador inteligente, pero ese día..! Recuerdo cómo me tiré por el suelo, de segada, me arrastre pensando que llegaba al balón, pero cuando ya estaba en el suelo ya sabía que no llegaba, ya sabía que iba tarde, pero no podía frenarme. Lacatus estuvo inteligente. Alargó el pie. Penalti. Y gol.

12- Tomás Hervás

No olvidaré nunca el derbi en el que Avelino barrió al árbitro. Se lo llevó dos metros por delante. ¡Salió volando! Fue un derbi muy bronco, que estará en mi recuerdo por esa acción.

13- Luis Sierra

El 0-1, con el gol de Juanele. Fuimos eufóricos a celebrarlo con la afición. ¡Ahí estaban miles de personas celebrándolo! Esa imagen, puff, fue muy emocionante... No se olvida fácil.

14- Pepín Braña

Recuerdo un derbi por lo que pasó en el parking de El Molinón. Yo era directivo. Ahí estaba y de repente me encontré con Eugenio Prieto. Y estaba con Sañudo andando por el parking. Sañudo estaba enfadado, era un jugador muy duro. Yo le dije, "¿presi, qué pasa?". Eugenio me dijo: "¡Pero qué haces aquí; tú no tienes que estar aquí!

15- Mundo (Peña Cueva)

Recuerdo un año que fui a ver el derbi al Tartiere; yo estaba trabajando en Oviedo. Coincidí con una señora que era clienta habitual de la Sidrería donde trabajaba. Y la veía y era muy correcta, siempre educada. Creo que se llamaba 'Doña Emilia". Luego, en el estadio, era otra. No parecía ella. Aquello era un tigre enjaulado. ¡Menuda boca tenía!

16- Carlos García Cuervo

Uno de mis últimos derbis como entrenador, o el último...Íbamos ganando. Y le dieron la vuelta al partido, con un gran Carlos. Ese recuerdo lo tengo muy presente por cómo se nos escapó...

17- Óscar Whalley

No me tocó jugar, pero nunca olvidaré el silencio que hubo en el vestuario tras perder aquel derbi de Oviedo. Se escuchó el silencio; no había ruido. Todo era silencio. Nunca un silenció se escuchó más. Las sensaciones fueron muy duras

18- Adrián Montoro

Esa semana no la voy a olvidar. El aliento de la afición en los entrenamientos. Y el partido en Oviedo. Toda la semana pasada por agua. Recuerdo cuando en el vestuario el míster dijo mi nombre. El campo estaba pesado, mojado. No olvido el ambiente... Ensordecedor.

19- Ringo Menéndez (Peña El Chorby)

No es un recuerdo concreto, sino una queja como aficionado. El no poder ir libremente. El no poder disfrutar de los derbis. Esa sensación no nos gusta.

20- Djukic

El derbi en El Molinón fue una derrota dura para nosotros. Fue un partido igualado, que se decidió por pequeños detalles. El Oviedo salió a defenderse y a la contra; pero a nosotros nos faltó fluidez

21-Rocha

Ya solo salir a calentar me emocionó. Era el Día de Asturias y el ambiente en las gradas era increíble. El gol de Toche significó que el Oviedo había vuelto. Fue como decir: ya estamos aquí, ya os hemos igualado. Por eso se celebró así

22- Toche

Tenía pensada la celebración de aquel gol. Pero no sabía si iba a llevar brazalete. El primer capitán era Linares. Cuando vi que lo iba a llamar, ahí sí empecé a darle vueltas. Por suerte, se dio y me acordé de sacarlo

23- Ibrahima

Lloré mucho cuando nos robaron aquel gol. Era un gol legal. Cuando llegué al vestuario, no pude parar de llorar al ver al vestuario hundido. Fue durísimo

24- Anquela

Nunca he visto a alguien tan grande llorar de una forma tan desconsolada y como si fuera un niño que tras ese derbi con el gol anulado a Ibra. ¡Sentimos que nos habían robado algo nuestro! El árbitro dio gol. Pero llegó el línea y....

25- Jaime Campillo

Mi primer recuerdo de un derbi es con 5 años... Ese gol de Quini. Perdimos. La gente entró al estadio muy contenta y con ganas de animar y se fue triste. Ese contraste lo sigo teniendo presente.

26- Jerkan

Recuerdo un día llegando a El Molinón en autobús. Se había organizado el viaje de tal forma por la Policía que hasta la llegada casi evitamos coincidir con nadie por las calles de Gijón: o estaban cortadas o había un amplio dispositivo de seguridad. Pero de repente... Recuerdo mirar por las ventanas del bus y ver a señoras, pero señoras mayores, de 70 o más años, insultando y gritando como locas por la ventana. Ahí, en ese momento, lo entendí todo.

27- Oli

Mi primer gol en un derbi. Fue a tiro de Prosi. Estuve atento. Ese gol sirvió después para ganar el derbi. Recuerdo que fue un partido duro, muy bronco, con varios expulsados. Fue especial por el gol y ganar

28- Diegui

Lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en un derbi es ese gol. No contaba con jugar durante la semana. Pero le dije a varios compañeros: "¿Y si juego y marco gol? Y se lesiona Nieto, por desgracia. Y se cumple ese presentimiento en los primeros minutos. Fue el gol más importante de mi carrera

29- Fermín Álvarez

El mayor recuerdo es mi primer derbi. Fue hace mucho. Creo que en el 89. Yo estaba en el Juvenil del Oviedo y lo viví con una Peña. Se veía el fútbol de pie. Era todo impactante. La gente llorando, señores mayores llorando de la emoción...

30- Vili

Recuerdo un amistoso que el Sporting nos gana 0-5 con un partidazo del delantero portugués (José Gomes). Luego ese jugador no hizo nada, pero ese día nos ganó él casi solos

31- Eugenio Prieto

Recuerdo una manía que tenía en los derbis. Nunca estrenaba nada. Y si la camisa estaba quemada, pues mejor. También tenía por costumbre o manía ir a cenar el día antes del partido a Casa Justo, en Gijón

32- Ortuño

Ver El Molinón vacío por el covid. Puf, qué imagen. Vivir un derbi así, me impactó mucho, muchísimo, porque estaba acostumbrado al ambiente que veía por la tele. Se escuchaban las palabras entre compañeros. Ganamos, con gol de Borja.

34- Juan Carlos

Se vive con mucha pasión. A veces olvidábamos que había un partido antes. Ansia bonita, pero desmesurada. Es de lo más calientes, pero sin más

33- Manuel LaFuente

Recuerdo una conversación con Gabino en un derbi que coincidió justo con el día de la Feria de la Ascensión. Gabino se fue al descanso. Hablamos del futuro del Real Oviedo. Era un momento clave, por todo.

34- Carlos Hernández

Jugar el derbi asturiano fue el partido más emocionante de mi carrera. Lo recuerdo con una emotividad máxima. Fue un partido muy especial

35- Paco Herrera

Recuerdo que incluso en aquel tiempo había algún tipo de comida entre cuatro o cinco jugadores de un equipo y otro. No digo en la previa, pero sí durante el año. Normalmente estaba relacionado con los jugadores que tenían más experiencia. Yo formaba parte de un grupo de pipiolos, como Megido, Joaquín, González Díaz, Redondo… Éramos jóvenes y lo veíamos un poco desde la distancia, con los ojos y oídos muy abiertos. Aquello era un partido especial.

36- Ramón Folch

Nunca viví un ambiente como el de los derbis asturianos: era algo brutal. Recuerdo el que jugué en Oviedo. Las gradas, el estadio lleno, era algo increíble

37- Juan Rodríguez

No me tocó jugar en los derbis asturianos, pero sí los viví desde el banquillo. El ambiente que se respiraba en esos partidos era algo increíble y muy bonito

38- André Sousa

En el Sporting me quedó la espina de no jugar un derbi. Aluciné con la emotividad de cómo se vivían: eran fiestas del fútbol asturiano. Todo. Había mucha, mucha emoción

39- Linares

Jugar el derbi asturiano por primera vez fue una situación nueva para todos. Cuando pisamos el césped de El Molinón y vimos esa esquina de azul: sabíamos que teníamos que jugar ese partido por ellos, por todos

40- Héctor Verdes

Me di cuenta cuando entrenamos en el Tartiere, el sábado, en la víspera del partido en El Molinón, ahí es cuando me doy cuenta de todo lo que hay en juego en esos partidos: juegas con el sentimiento y el orgullo de una ciudad».