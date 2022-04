Opiniones: así ven el derbi asturiano cuatro periodistas asturianos que viven fuera de la región

Como panteras, por Nico D. Menéndez

Ese trote elegante, confiado y fluido sobre el césped alternado con aquel sprint devorador, contagioso y enérgico en la presión que encendía a la grada azul era lo más cercano y premonitorio a un gol. Y eso, en un derbi, es casi un gol. Por el subidón provocado en los tuyos y el hundimiento en los rivales. En esta serie de solo una derrota en los nueve partidos de la historia reciente de los derbis, parece admirable que interpretara como muy pocos lo necesario para ganar (los derbis, como las finales, se ganan) un senegalés nacido a 4.284 kilómetros de Oviedo. La pantera Ibrahima Baldé demostraba que el corazón y la cabeza prevalecen sobre el pie en un derbi. Su mentalidad (inolvidable la chilena en el Tartiere) fueron claves para instaurar la vigente dinastía. Ya no está en el campo (sí en la grada y en las redes sociales) pero hizo vestuario y, Borja Van Bastón mediante, esperemos que oviedistas como Viti o Borja (¿el gol de los goles en los derbis?) sigan manteniendo la inspiración para saber cómo afrontar un derbi. Al fin y al cabo, salir como panteras.

Un derbi "vintage", por Javier Giraldo

Duele admitirlo, pero visto desde la distancia, el derbi parece un poco menos derbi. No porque las emociones disminuyan –suele ocurrir todo lo contrario, de hecho– sino porque cuesta compartirlas: en Barcelona, por ejemplo, el partido es una nota a pie de página y el Sporting, más un recuerdo que un presente. Con los compañeros de profesión ocurre algo curioso y sintomático: muchos periodistas nos hablan con cariño del Sporting, pero suelen ser los más veteranos, los que recuerdan a Quini metiendo goles o al equipo jugando finales de Copa. Ese recuerdo del Sporting entrañable y competitivo aún permanece, pero no lo busquen entre los más jóvenes. Para ellos, el Sporting es un equipo más, uno de tantos de Segunda que en los últimos años ha tenido la ocasión de jugar en Primera ocasionalmente. Un equipo “vintage”, en el mejor de los casos. Han oído hablar de Mareo, de los primeros pasos de David Villa, del carisma de Preciado o de las raíces de Luis Enrique, poco más. Una pena. Por eso convendría que supiéramos exportar el derbi como lo que realmente es, un partido único en el fútbol español, dos ciudades tan cercanas y tan distintas que durante una semana parecen una. Un derbi al que merece la pena acercarse, aunque sea como espectador neutral, porque una vez dentro, ya es imposible no tomar partido y sentirse uno más de la fiesta.

Una "haka" en El Molinón, por Miguel L. Serrano

Vaya por delante que además de que gana (casi) siempre el Oviedo, sucede en los derbis de estos tiempos que al que le va bien pierde y al que pierde luego le va bien. Pero las tendencias, como los pronósticos grandones, están para romperse: en otoño el Sporting tenía la “más mejor” pinta de siempre y este año era el año sí o sí. Llegó la primavera y floreció la realidad: de celebrar el ascenso a celebrar la permanencia.

O no, por favor, que por allí las permanencias no se celebran. Igual que ganar el derbi no es importante, ya. Igual que no miramos nada para el Oviedo, ya. Igual que no hay sorpasso que valga, ya. ¿Sorpasso? ¿Qué sorpasso? Así que como por allí ni celebran ni dejan celebrar, porque la censura del Sporting a los aficionados del Oviedo con las entradas es un bochorno con el que intentas quedar bien con tu gente a cambio de quedar mal con el resto del país, que asiste alucinado a otro “y tú más” de parvulario; como por allí ni celebran ni dejan celebrar, decía, toca pensar en celebrar. Por ejemplo, la otra permanencia, la de Ziganda, hay quien desea celebrarla fuerte. Normal si se sigue así. O celebrar mañana el empate en El Molinón, tan criticado hace un lustro. Más de uno de por aquí, y sobre todo de por allí, lo firmaría. Qué cosas. Y una última idea para celebrar: una haka al final del partido de los jugadores del Oviedo, ganen o pierdan, ante la esquina oviedista del estadio, huérfana como estará de hinchas azules. Sería la mejor victoria.

De aplaudir, por Rodrigo Fáez

El enésimo no-proyecto de la era Fernández se encuentra con un Sporting que lucha por no abandonar el fútbol profesional, una plantilla mal hecha, un director deportivo al límite y una política de cantera cuyo futuro es incierto. Y todavía hay que aplaudir. Con entrenadores que llegan de paso, directivos que hablan más de la cuenta por detrás y asesores externos que buscan su beneficio, el sportinguismo sufre las consecuencias de un club sin proyecto que vive más pendiente del qué dirán que del propio césped. Y todavía hay que aplaudir. No hace muchos días, una leyenda me decía sobre el club: “No escuchan a los que tienen que escuchar”. Pues que el sábado escuchen rugir a El Molinon, aunque sea de rabia, por haber abocado a esta afición a conformarse con ganar un derbi para anestesiar –que no salvar– la imagen de un año desastroso. Vuelvo a pedir a Javier Fernández y a los suyos un proyecto serio y una inversión acorde. Y, si no pueden ellos, que dejen paso y vendan el club de una vez. ¿El derbi? Lo de siempre: que lo gane el Sporting para que a la afición le quede algo por lo que aplaudir.