El primer derbi asturiano sin José Fernández: así vivía los partidos ante el Oviedo

El de mañana será el primer derbi sin José Fernández, fallecido el pasado 27 de febrero. Fernández, que sustituyó a Eloy Calvo en la presidencia del consejo de administración del Sporting en octubre de 1994, vivió siete partidos de rivalidad, hasta su dimisión en diciembre de 1997. Tres empates y cuatro derrotas fue su balance, indicativo de la decadencia que llevó al equipo al descenso apenas tres meses después de su marcha. Antonio Trevín, que compartió palco con Fernández como presidente del Principado en funciones, recuerda que “Pepe vivía los derbis con una gran tensión introvertida. Mordía el puro, más que fumarlo, y apretaba los puños”. Trevín también destaca las recepciones que hacía en Presidencia a las directivas, en una época en la que llegó a ponerse sobre la mesa la posibilidad de una fusión de los dos clubes. “Al principio, Fernández parecía dispuesto, pero se dio cuenta de que el fútbol es pasión y que la gente no lo aceptaría”. Lo que echa de menos Trevín, sportinguista declarado, es “el fair play de aquella época entre los dirigentes de los dos equipos. Ahora la relación institucional es mala. Son tiempos de crispación también en el fútbol y se necesita atemperar más que nunca”.

Eugenio Prieto confirma las palabras de Trevín y asegura que “Fernández fue el presidente del Sporting con el que mejor relación tuve. Sabía mucho de fútbol y la cordialidad era absoluta. Por eso entiendo menos lo que pasa ahora entre los dos equipos”.

Luis Mitre, consejero sportinguista en aquella época, recuerda los momentos previos a los derbis, con las comidas de las directivas y las partidas de tute en las que formaba pareja con Fernández, habitualmente contra Eugenio Prieto y Cholo Lobato. “Pepe se ponía muy nervioso, pero no solo en los derbis, en cualquier partido. Los puros no los fumaba, los comía. Y no paraba de pegar patadas, me dejaba los tobillos morados”. Y, al margen de los partidos de rivalidad, destaca que tras lograr la permanencia en la temporada 1996-97, en la penúltima jornada, “organizó una cena en Las Delicias que pagó él. A la salida, en mi presencia, le dijo a su mujer, Noli que aquello había sido como si hubieran casado a un hijo”.