13:04

El Sporting inicia la cuenta atrás en Mareo: Jony y Guille Rosas, con el equipo pese a que apuntan a ser baja

Martí tiene por costumbre dar el once una vez los jugadores lleguen a El Molinón

Sol, agradable temperatura y la bandera rojiblanca ondeando con fuerza en Mareo. El Sporting inició esta mañana la concentración en las instalaciones rojiblancas para el partido que le enfrentará al Oviedo. Siete horas y media de cuenta atrás para que el balón eche a rodar. Rostros serios, de concentración y ambiente tranquilo para las horas previas del derbi asturiano. Jony y Guille Rosas, de calle, apuntan a quedarse fuera de la convocatoria. El resto, con el chándal del equipo. El conjunto rojiblanco come en Mareo, donde Martí dará una primera charla previa al encuentro. No la alineación. El técnico tiene por costumbre informar del once a sus jugadores una vez estén todos en el vestuario de El Molinón.