Todo lo que tienes que saber del derbi asturiano: sensaciones y posibles onces

Vuelve el derbi asturiano. El décimo desde el reencuentro. El quinto desde el covid. El primero en Gijón con público desde la vuelta de los aforos. Se juega en El Molinón (20.30 horas, Gol) y en juego está el orgullo de una región futbolera a más no poder que vibra con el balón, aunque sus dos equipos referencia lleven años lejos de la élite. Será un derbi de contrastes, en una temporada optimismo azul y pesimismo rojiblanco. Aunque las dinámicas no importan. Cada detalle cuenta y este partido es diferente. Las claves, a continuación.

Las sensaciones del Sporting

El Sporting ha adoptado un perfil bajo en la semana previa al gran duelo. Para el club rojiblanco, una victoria al eterno rival no maquillaría la realidad de una temporada muy negativa, claramente por debajo de lo esperado. No obstante, el derbi es un partido marcado a fuego en el calendario. En encuentro estratégico, debido a que un varapalo ante el Oviedo, otro, podría tener un impacto negativo que minase aún más el proyecto rojiblanco. El club, ahora mismo, está inmerso en la planificación deportiva de la siguiente temporada, con Javi Rico buscando un secretario técnico. El conjunto gijonés llega a la cita después de empatar ante el Alcorcón, un resultado que fue un mazazo pese a no perder. A nivel interno afectó, y mucho, la mala imagen del equipo.

Las sensaciones del Oviedo

Sobre el papel, al Oviedo no le puede llegar el derbi en mejor momento. Los azules están de dulce, tras la mejor racha de la temporada, en puestos de play-off de ascenso y tras una semana especial: presentación de la Fundación y visita del máximo accionista, Arturo Elías. De ahí que el ambiente que se respira en la entidad carbayona es muy positivo, como no se recuerda desde hace años. La victoria al Leganés supuso un antes y un después porque además del triunfo el equipo se llevó el empujón de su hinchada en un gran ambiente. En la entidad cunde la sensación de que, por fin, puede ser el año.

El posible once del Sporting

Los laterales Guille Rosas y Calavera participaron en el entrenamiento a puertas abiertas del Sporting, pero los dos defensas tienen pocas opciones, contadas, de tener minutos en el derbi asturiano que se disputa en El Molinón (20.30 horas, Gol). Los dos futbolistas llegan con lo justo, aunque han dado pasos importantes en estos últimos días para intentar llegar a la cita ante el Oviedo. Bogdan se postula como titular en el lateral derecho. La principal incógnita está en el compañero de Babin en el centro de la defensa. Vuelve el zaguero internacional con Martinica y a Martí le baila un puesto entre Berrocal y Borja López. Aitor también tiene muchas opciones de hacerse con un hueco en el equipo titular. Aunque el protagonismo de Gaspar Campos ha crecido y mucho en el último tramo. Aitor entró en el segundo tiempo en Santo Domingo y participó en la acción del 1-1. A pesar de marcar gol, Campuzano apunta a comenzar el partido desde el banquillo. Martí cuenta con dos jugadores entre algodones (Rosas y Calavera) y un tercero que está casi descartado (Jony). No se esperan grandes cambios en el once; sí la vuelta de Babin y Djuka, dos titulares, y la más que posible titularidad de Aitor como extremo.

El posible once del Oviedo

El Oviedo afronta el derbi con una baja mayúscula en los planes de Ziganda: David Costas. El central gallego, el líder de la defensa, está sancionado y el técnico azul está obligado a recomponer su defensa. Lo esperado es que Tarín sea su sustituto. Pieza por pieza. Aunque hay otras opciones que sin duda valora el navarro. Luismi, que ya ha sido empleado como central, podría retrasar su posición y sustituir de esta forma a Costas. Ese movimiento permitiría la entrada de Jimmy en el centro del campo. No obstante, lo que se barrunta en la plantilla del Oviedo, que todavía no conoce la alineación, es que Tarín sea el elegido para completar la defensa.

Solventadas las dudas atrás, el foco está en el dibujo. Por lo ensayado esta semana en El Requexón, el trivote tiene muchas posibilidades de regresar en El Molinón. De ser así, siempre que Tarín forme en la defensa, Mier recuperaría su sitio junto a Luismi y Brugman, en este momento intocables en los planes del Cuco. Los tres hombres de arriba serían Viti por la derecha, Borja Sánchez por la izquierda y el “pichichi” Bastón como delantero centro. Montiel también está sancionado.

Así lo vivirá la afición del Sporting

La afición del Sporting se prepara para engalanar Gijón de colorido rojiblanco y ayudar al equipo de Martí a conseguir la victoria. Además de El Molinón, que presentará una muy buena entrada, los aledaños del estadio serán un punto de encuentro de la afición gijonesa, además de las habituales zonas de bares. También habrá recibimiento de la afición al autobús del Sporting, alrededor de dos horas antes del partido.

Así lo vivirá la afición del Oviedo

No habrá desplazamiento masivo de la afición del Oviedo, debido a la negativa del Sporting de mandar entradas a los azules. Aún así, se espera que un buen número de hinchas acudan al partido, tal y como sucedió en el derbi de la primera vuelta, pero a la inversa. Aún así, el grueso del ambiente oviedista estará en la capital asturiana, en varias zonas de la ciudad. El Ayuntamiento instalará una pantalla gigante en la plaza de la Escandalera para que los hinchas sigan el partido. Muchos bares pondrán televisiones y altavoces en las terrazas y la plaza de Pedro Miñor, habitual centro neurálgico del oviedismo, también será uno de los lugares de referencia.