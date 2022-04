Horas después de la trifulca sobre el césped de El Molinón, Christian Rivera y Berto, los dos jugadores del Sporting de Gijón que aparecen en el acta por agredir a Femenías, el primero, y por lanzar dos patadas "sin impactar", el segundo, muestran su arrepentimiento. El centrocampista del Sporting ha compartido un mensaje en su perfil personal de redes sociales en el que asume que "nada justifica mi comportamiento". También aprovecha para pedir perdón, sin mencionar al Oviedo. "Pido disculpas a todos mis compañeros de profesión, a mi equipo, y a la afición del Sporting y del fútbol en general".

"Lamento mucho los incidentes de ayer tras el partido. No reflejan los valores del deporte ni de mi equipo. Nada justifica mi comportamiento. Tampoco ningún tipo de provocación previa hacia nosotros o nuestra afición", señala Christian Rivera en su comunicado. "Sé que he cometido un error y ya no puedo cambiarlo, pero sí debo mirar hacia adelante con el objetivo de ser cada día mejor en el apartado personal y profesional", subraya el rojiblanco.

En el caso de Berto, el atacante del Sporting se expresa en la misma línea que su compañero. "La violencia no está justificada en ningún caso, ni tampoco ante ninguna provocación. Pido perdón por mi reacción, que no responde a los valores de la deportividad y el respeto a los rivales que siempre practiqué", subraya el avilesino. En sus disculpas tampoco menciona al Oviedo, pero sí hace énfasis en que "quiero disculparme con todas las personas aficionadas al fútbol, todos mis compañeros de profesión, el club y la afición".