El Sporting “lamenta” los incidentes ante el Oviedo y Antiviolencia busca más implicados

En el foco, qué hizo Femenías para terminar viéndose acorralado por varios jugadores rojiblancos y qué papel tuvo Jony en la trifulca final. El director de la Liga también envió un informe sobre los incidentes para depurar responsabilidades ante unos hechos considerados graves.

El Sporting inició el día lamentando los incidentes a través de varios comunicados. Primero lo hicieron los dos jugadores señalados en el acta: Christian Rivera y Berto –con mensajes en sus redes sociales–. Después lo hizo el club, publicando un escrito en su página web. En los tres comunicados se asume que nada puede justificar la violencia, ni siquiera ante algún tipo de “provocación”, como se incluye en todos ellos. Es esa coletilla algo a lo que se agarra especialmente el conjunto rojiblanco, al entender que el Oviedo tenía estudiado qué hacer y cómo actuar de darse la victoria en El Molinón. Asumido el error, no hay en ninguno mención expresa al Oviedo.

Postura conjunta. El Sporting consensuó con sus futbolistas tanto la postura a adoptar el día después del derbi, como el contenido de los comunicados. La premisa, ser contundentes con el tema de condenar la violencia. El club también sondeó la opinión de sus aficionados sobre lo ocurrido en El Molinón.

En el Sporting hay malestar con la actitud del algún miembro del dispositivo policial desplegado sobre el césped en el momento de la trifulca entre los jugadores. El club rojiblanco entiende que hubo alguna actitud excesiva, golpeando a algún jugador. Lo denunció Martí y lo repitió Cuéllar. El club se llegó a plantear incluir en su comunicado alguna mención a ello, pero en la redacción final finalmente se optó por evitar alimentar la polémica.

El Sporting no se ha planteado, al menos hasta el momento, aplicar algún tipo de sanción de régimen interno con los futbolistas que agredieron a Femenías -Christian Rivera llegó a golpearle con la mano y Berto, lanzó dos patadas sin llegar a impactar-. En todo caso, se da como asumido que a seis jornadas del final ambos tendrán ya poca o nula participación ante el castigo que se les impondrá desde Competición.

El Oviedo evitó ayer responder al comunicado del Sporting en el que el club rojiblanco mostró sus disculpas por lo sucedido tras el derbi. El conjunto carbayón prefiere optar por el silencio tras lo visto en el terreno de juego.

El presidente del Oviedo sí aprovechó las redes sociales para calificar la agresión a Femenías de “vergonzosa. Definición de impotencia, mala educación y no saber perder”. También se pronunció sobre las declaraciones de Babin, en las que el rojiblanco comentó que “han querido celebrar la victoria delante de nuestros ultras y no lo aceptamos”. Vallina contestó: “Ah, ¿pero el Sporting tiene ultras? ¿el equipo del vicepresidente de LaLiga? (en referencia a Javier Fernández) ¿y un simple perro molesta? (se refiere a “Patán”, el logo de Symmachiarii) Pregunto sin ninguna acritud ni ánimo de polemizar. ¿Y los incidentes violentos (agresión a Femenías entre otros) tendrán castigo? Confío en que sí”.

Las disculpas de los rojiblancos





Christian Rivera: “Sé que cometí un error”

“Lamento mucho los incidentes de tras el partido. No reflejan los valores del deporte ni de mi equipo. Nada justifica mi comportamiento. Tampoco ningún tipo de provocación previa hacia nosotros o nuestra afición. Pido disculpas a todos mis compañeros de profesión, a mi equipo y a la afición del Sporting y del fútbol en general. Mi trayectoria deportiva siempre ha estado ligada a la deportividad y al respeto hacia mis compañeros de profesión. Sé que he cometido un error y ya no puedo cambiarlo, pero sí debo mirar hacia adelante con el objetivo de ser cada día mejor en el apartado personal y profesional”.+





El Sporting “rechaza” actos contra sus valores

“El Real Sporting, desde su consejo de administración, plantilla del primer equipo, staff técnico y empleados lamenta los incidentes ocurridos sobre el terreno de juego una vez concluido el encuentro disputado este sábado en El Molinón-Enrique Castro Quini, rechazando cualquier tipo de acción contraria a los valores que deben prevalecer en el deporte en general y en la práctica del fútbol en particular. Nada, ni siquiera el comportamiento de aquellos que pueden confundir una celebración con la provocación a la afición local, justifica el empleo de ninguna mala acción contraria al ideario de este centenario club, que siempre ha inculcado a sus jugadores, desde el fútbol base, los valores asociados a la celebración de los triunfos y la gestión deportiva de las derrotas. En el fútbol, es importante saber perder, pero también ganar. El club agradece el apoyo de sus aficionados y el gran ambiente vivido en El Molinón, no solo entre sus seguidores sino con los del equipo contrario, con ausencia de incidentes de ningún tipo en las gradas, en los aledaños del campo ni en las horas previas por las calles de Gijón”.





Berto: “Duele, pero aprenderé”

“Sobre lo ocurrido en torno al partido de ayer (por el sábado) y especialmente al término del mismo, quiero disculparme con todas las personas aficionadas al fútbol, todos compañeros de profesión, el club y la afición. La violencia no está justificada en ningún caso, ni tampoco ante ninguna provocación. Pido perdón por mi reacción, que no responde a los valores de la deportividad y el respeto a los rivales que siempre practiqué. Esto hoy duele, pero estoy seguro de que será un aprendizaje para mí en el futuro”.