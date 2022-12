Borja Bastón, capitán del Oviedo, habló esta mañana en El Requexón en la semana previa al derbi asturiano entre el Oviedo y el Sporting, que se juega este sábado en el Tartiere a las 21.00 horas. El madrileño dijo que "es un partido especial y todos sabemos que la gente tiene más ganas. Lo afrontaremos como un partido más, pero es especial". El delantero cree que "el derbi hay que jugarlo con mucha cabeza porque son partidos que se juegan con mucho sentimiento y hay que tener la cabeza fría. Sabemos que es especial para nosotros y para las aficiones, estamos en casa y hay que hacerse fuerte en casa".

El delantero hizo memoria sobre el último derbi, que acabó con victoria azul y una agresión a Femenías por parte de jugadores del Sporting. "Guardo un buen recuerdo del último derbi, ganamos y fueron tres puntos muy importantes. Hicimos un gran partido a nivel de equipo. Lógicamente lo que pasó al finalizar el partido espero que no se repita. Son situaciones en la que uno está caliente y que actúa como piensa y no como se debe. Espero que sea un espectáculo bonito y gane el Oviedo, que sea una fiesta del fútbol asturiano, que disfruten las aficiones y que no haya ningún percance o incidente".