"En una situación a mejorar claramente, tengo mucha confianza en el Pitu". Palabra de Luis Enrique sobre el momento del Sporting de cara al derbi del sábado en el Tartiere (21 horas). El exseleccionador nacional abordó el partidazo de Asturias y otros temas en un directo en Twitch junto a Ibai Llanos en su primera comparecencia pública tras su salida de la Roja, horas después de la presentación oficial de su sucesor, Luis de la Fuente.

Lucho prosiguió hablando del fútbol asturiano afirmando que "la historia de haber jugado muchos años en Primera tiene una presión añadida. Le pasa algo parecido al Oviedo". En cuanto al resultado del sábado en el Tartiere, Luis Enrique fue claro: "Espero que gane el Sporting y todo vaya por el cauce de la deportividad". ¿Y ganar una Liga con el Sporting o un Mundial?, le preguntaron, a lo que contestó: "Cualquiera de las dos, Bueno, ganar el Mundial, aunque ganar una Liga con el Sporting sería la host... En Gijón la gente es muy inteligente y va con España".

La reaparición del gijonés se produjo nueve horas después de la primera rueda de prensa de Luis de la Fuente como seleccionador. "Me veo con ganas con ganas y fuerzas para coger un club", proclamó Luis Enrique. "Han sido días intensos, los he vivido con el optimismo de estar preparado para lo que venga. Acabó la etapa en la selección y se abren infinidades de posibilidades", apuntó Luis Enrique, que estuvo acompañado de su hijo Pacho.

El técnico, siempre firme con sus ideas, defendió nuevamente su filosofía y sus procedimientos al margen de cualquier crítica. "Lo malo de estas competiciones es que en 90 o 120 minutos se puede ir todo al garete. No hicimos un gran partido contra Marruecos, pero saco una lectura positiva del Mundial y de los cuatro años en la selección", indicó el exazulgrana, satisfecho por la respuesta de la afición. "Hemos conseguido generar ilusión y ganas de volver a ver a la selección. Dar la confianza a muchos jóvenes ha recuperado la ilusión de los niños, lo he percibido al streamear".

Lucho, que no vería con malos ojos la victoria final de Marruecos en el Mundial, tuvo palabras elogiosas para su sustituto. "Todavía me pagan este mes. Le mando un gran abrazo a Luis, es muy majo, muy preparado. Se merece todo lo bueno que le pase. Es un fenómeno". El asturiano repasó cómo se desarrollaron los acontecimientos que acabaron propiciando su salida. "Había firmado un contrato para cuatro años. Después del Europeo me dijeron de renovar. Les dije que no, que esperaba al Mundial. Tiene más sentido esto. No ha habido indemnización, se acaba el contrato y ya está. Pensaba que tendría que tomar una decisión, pero no ha sido así", explicó Luis Enrique.

De sus palabras se desprende que pretendía continuar, pero no hubo opciones. Luis Rubiales optó por el relevo. "Se cierra una puerta, se abre la ventana. Han sido cuatro años maravillosos. La vida depara muchas cosas. Es la primera vez que no renuevan mi contrato en 10 años de carrera", agregó el exseleccionador, que ya está preparado para una nueva aventura. "Representar a tu país es un sueño, pero acabó esta etapa. Si no viene algo muy interesante esperaré al inicio de la próxima temporada".