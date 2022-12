Las claves de un jornada con el no de las peñas de Sporting a ir al Tartiere y las 1.000 entradas a la venta en Gijón

La afición del Sporting acudirá mermada al Tartiere. La noticia llevaba horas masticándose y la avanzó ayer LA NUEVA NUEVA ESPAÑA en su edición digital. La Federación de Peñas Sportinguistas y Unipes han transmitido al club rojiblanco su rechazo a formar parte del reparto de las entradas enviadas por el Oviedo a Gijón, que finalmente será un paquete de1.000 a un precio de 25 euros –se rebajó en 5 euros a última hora–. El Sporting, tras escuchar sus razones, ha decidido ponerlas a la venta, estando reservadas, por el momento, a sus abonados. Las peñas no estarán presentes en el Tartiere pese a que el dispositivo de seguridad en torno a la afición rival se haya flexibilizado respecto a temporadas anteriores. Entienden que no es suficiente. Las razones, distintas, pero firmes.

Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas y de Aficiones Unidas, lamenta que "no se haya tenido en cuenta nuestra opinión" a la hora de elaborar el dispositivo de seguridad en torno al partido. La reunión en Delegacion de Gobierno para debatir sobre el modelo de actuación no contó, esta vez, con presencia de ninguna de las dos aficiones. Un detalle que afea el dirigente gijonés, quien asegura no haber recibido "ningún tipo de información sobre el preceso o las medidas que pretendían adoptarse" antes, durante y después de aquel comunicado que la propia delegación realizó el pasado 30 de noviembre. Todo, pese a que se contase con que el Sporting ejercería como interlocutor con sus peñistas. Guerrero, por tanto, entiende que el hecho de no haberles hecho formar parte de ese proceso es ya suficiente razón para rechazar las entradas, sin querer entrar ya al detalle de las nuevas medidas. El asunto llega en un clima en el que el nuevo protocolo que prepara el Sporting para ordenar su relación con las peñas, desvelado por LA NUEVA ESPAÑA, no ha caído del todo bien entre los afiliados. Más madera.

Sí hubo una vía abierta para que los aficionados hicieran llegar a Delegación de Gobierno peticiones en torno a su punto de vista sobre cómo adecuar el desplazamiento de aficiones rivales el derbi. Al menos, así lo detalla Adrián Núñez, dirigente de Unipes. "Nosotros registramos una propuesta en octubre para que se tuviera en cuenta", señala. El mismo camino explican haber cumplido desde la Aparo, Asociación de peñas del Real Oviedo. Ambos colectivos son los únicos que salen citados en el anteriormente mencionado comunicado del órgano encabezado por Delia Losa. Con todo, Unipes no comulga con la fórmula finalmente adoptada. "Siguen criminalizando al aficionado", sentencia Adrián Núñez.

En el caso de Unipes, dar la espalda a las entradas para el derbi se justifica en el operativo, no en las formas en las que se ha llegado a él. En el meollo de la cuestión está que todos los desplazados –a excepción de la grada de animación, que irían en "burbuja" hasta el estadio, tres horas y cuarto antes del encuentro, y que tampoco está muy claro aún que viajen– deberán pasar por un punto de control en la capital. Este punto y lo que viene después es el origen de las diferencias. Estaba situado en el aparcamiento del antiguo HUCA inicialmente, y al final será en el aparcamiento de la Facultad de Derecho. Allí, como muy tarde, todos los seguidores rojiblancos tienen que estar presentes, "como muy tarde", a las 17.30 horas. Es decir, tres horas y media antes de un partido que se jugará a las 21.00 horas. Y no hay posibilidad de que otros viajen por su cuenta y emprendan camino diferente. Allí se procederá a repartir las entradas a cada uno y desde allí saldrán andando, todos juntos, escoltados por la policía hasta el Tartiere. La marcha se iniciará dos horas y media antes de que el balón eche a rodar. Al término del encuentro, se regresará al punto de partido con el mismo cordón policial. Por ahí no pasa Unipes. Tampoco muchos otros.

El Sporting recibió con cierta sorpresa, en un inicio, la postura de Federación de Peñas y Unipes sobre las entradas. Al menos, así se hizo constar a personal involucrado en el dispositivo. Durante la tarde, el club trató de acercar posturas para conseguir un consenso. No fue posible. En todo caso, desde la entidad rojiblanca se ha escuchado a las partes, haciéndoles llegar a sus aficionados que pueden entender que no sea el dispositivo perfecto, sin dejar de agradecer su esfuerzo para encontrar alternativas. Todo, invitándoles a convertir este derbi en un paso hacia una nueva normalidad en los desplazamientos. En este proceso no hubo ningún problema o diferencia con el Oviedo, asumiendo las normas marcadas por Delegación de Gobierno. Dando por perdidas a las peñas, el club, finalmente, realizó un comunicado en el que informó de cómo procederá al reparto de las 1.000 entradas, reservadas a los abonados, que ya tienen abierta la posibilidad de inscribirse en el área habilitada en la página web del Sporting. No se descarta que si sobrasen, se pudieran poner a disposición del resto de aficionados. Es algo que continúa a debate y el dispositivo de seguridad, por ahora, no contempla.

Las horas fueron intensas durante una tarde que también puso en debate el volúmen del dispositivo policial a adoptar, al estar condicionado por el número de aficionados del Sporting que finalmente se desplazarán a Oviedo. Sigue abierto, a la espera de cómo resulte la demanda entre el sportinguismo para viajar al Tartiere. Mientras, en el Oviedo, expectación. Desde los dirigentes azules, hasta la Aparo. "Nos soprende. Nuestra postura es clara de cara al partido de la segunda vuelta: queremos viajar. Se han rebajado los tiempos que es lo que demandábamos y la afición del Oviedo, si no hay nadie que se lo impide, estará en El Molinón", dice Maria Joglar, presidenta de la Aparo. El derbi ya se juega en las gradas.