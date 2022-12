La primera reunión entre Oviedo y Sporting fue hace dos meses: "Queremos un derbi de rivalidad y normalidad"

"Hay que destacar el grado de colaboración de los dos clubes cuando desde la Federación propusimos esta idea. Es un paso para la normalización de los derbis. A ver si tenemos suerte y no hay incidentes graves". José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, hizo de anfitrión este martes en el encuentro entre las directivas de Oviedo y Sporting con motivo del derbi de este sábado. Es la primera reunión pública de ambos clubes desde el cambio de propiedad el pasado verano. Hubo otras antes, como el propio Lobo desveló: "Ya hubo un encuentro hace dos meses". Martín Peláez, dirigente azul, y David Guerra, presidente ejecutivo de los rojiblancos, respondieron juntos cuestiones en torno al partido de rivalidad regional.

Derbi de la normalidad.

Martín Peláez (MP). "Estamos de visitantes (se ríe, por se el encuentro en Gijón, en la sede federativa). No es regresar ahora a la normalidad. Para nosotros es habitual generar una cultura del respeto. Es una fiesta del fútbol. Tenemos que generar un respeto. Es una fiesta. Queremos ganar, pero dentro del respeto".

David Guerra (DG). "Es reconstruir algo. Es un recomienzo. Una página blanco. Entendemos la rivalidad y lo que significa y el valor que tiene para la Liga Española y para toda Asturias. Queremos ganar en el campo, pero con respeto, sentido común, una cordialidad y un fair play. Esto tiene que empezar por las directivas. Tenemos una responsabilidad y a partir de ahí que se traslade al espectáculo. Queremos que disfrutemos todos".

Dispositivo de seguridad y las peñas.

DG. "Vengo de delegación e Gobierno. Hemos mantenido un encuentro para hablar del dispositivo. Desde el primer minuto hemos intentado dotarlo de esa normalidad. Al ser considerado de partido de alto riesgo hay determinados parámetros a cumplir, como estar dos horas antes en el campo. Hemos trabajado para que se intente flexibilizar al máximo, y siguiendo en gran medida algunas de las sugerencias de las peñas. No es el ideal, pero hay una serie de restricciones que tenemos que cumplir. Se prefirió el dispositivo con el reparto de entradas en Oviedo. Vamos a ver cómo funciona. En 12 horas tenemos un 70 % de las entradas vendidas. Probablemente nuestros aficionados llenarán ese espacio cedido por el Oviedo. Podría ser más liviano el dispositivo, sí, pero hay que respetar a las Fuerzas de Seguridad al Estado. Estas medidas son un paso para la normalidad".

M. P. "Han estado trabajando mucho, han hecho un gran esfuerzo (para la preparación del dispositivo). Estamos muy preocupados por la seguridad de los nuestros y de los del Sporting. Esperamos que sean las medidas óptimas".

Oviedo y el apoyo a El Molinón para el Mundial.

M. P. "Ahora estamos para hablar del derbi. Solo diré que lo que sea bueno para Asturias es bueno para el Oviedo.

José Ramón Cuetos Lobo. "Apoyo a las palabras de Martín. Es bueno para Asturias, para Oviedo y Gijón. Lo importante es el derbi. Y luego ya retomamos el Mundial".

D. G. "No es una candidatura solo de Gijón y del Sporting. Precisamente un derbi como éste es un valor de Asturias. Qué mejor para trasladar lo que significa Asturias y el Principado. Se intentará que ese Mundial acabe en Asturias porque sería bueno para todos".

Las diferencias en el pasado, y las ausencias de Jesús Martínez y Alejandro Irarragorri.

M.P. "He escuchado muchas versiones, pero no quiero contaminar esto del pasado, quiero vivir el presente. Jesús estuvo cuatro o cinco días intensos de trabajo en Oviedo, tuvo que regresar a México por motivos de trabajo y familiares. Está maravillado con el proyecto y la institución. Tiene ganas de seguir invirtiendo para hacer el Oviedo más grande".

D. G. "El gran compromiso de Alejandro es con el Sporting y la gente de Asturias. Tenía problemas de agenda. La rivalidad es sana siempre. En el campo somos rivales y vamos a salir a ganar, el mensaje que tiene que calar es que en el campo somos rivales pero fuera tiene que haber normalidad".

Comida de directivas.

M. P. "Invitamos a David y a todo su comité directivo. Los vamos a invitar siempre. ¿marcador? Vamos a dar todo por ganar, decir resultado es muy difícil".

D. G. "Habíamos comido antes y por supuesto que aceptamos la invitación. ¿Resultado? El compromiso y la confianza en este grupo de jugadores para mirar hacia arriba".

Lobo. "La primera reunión éramos nueve personas hace dos meses, y no trascendió. ¿El resultado? Quiero que gane el que más goles meta. Los medios juegan una baza para normalizar la situación".

Cuándo un partido sin escolta para la afición rival.

D. G. "Cuando se faciliten todos los trámites y que se establezcan unos parámetros que todos estemos conformes. Siempre cuidando al aficionado. La normalidad. No lo sabemos. Tenemos una responsabilidad que tenemos que construir para que poco a poco cale. Estamos ceñidos a la legalidad. Cuando eso deje de estar sobre la mesa, de nuestro lado, intentar normalizarlo. El compromiso es que haya seguridad para ambos".

M. P. "La normalidad regresará a medida que todos actuemos normalmente. Hemos decidido desde el Oviedo invitar al derbi del sábado a todos los alcaldes de Asturias, a todos los presidentes del equipos a la Federación Asturiana y a algunos pueblos. Vamos a invitar a la gente, para que se sume a esta fiesta del fútbol asturiano. Estamos preparando una gran fiesta, la fiesta del fútbol, para que disfrutemos y estemos seguros. Lo más importante es la seguridad de la gente y que sea una gran fiesta. El fútbol asturiano trasciende fronteras.

Las dinámicas.

MP. "No llevamos los puntos ni los resultados que hubiéramos querido. Hemos tenido que tomar decisiones duras. El equipo está muy unido. Este derbi no se tiene que mirar la tabla. Cualquiera lo puede ganar, la tabla pasa a un segundo término. Los derbis son para ganarlos".

DG. "Es un partido especial. Tenemos un gran grupo de jugadores que ha demostrado estar a nivel competitivo. No tenemos los puntos que hemos merecido por juego y por ocasiones, pero eso no es óbice para que no miremos con confianza a este grupo. Insisto, mirando hacia arriba, que es a donde tiene que mirar el Sporting. Este tipo de partidos hay que ganarlos. Tenemos confianza en el grupo y el cuerpo técnico".