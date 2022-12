Todo empezó en Pruvia: la intrahistoria de la paz entre el Oviedo y el Sporting

Nada de lo escenificado ayer en la Federación Asturiana de Fútbol puede entenderse sin lo iniciado hace unos dos meses en un conocido restaurante de Pruvia. Sobre la mesa, nueve platos. En cada silla, representantes de Sporting, Oviedo y Federación Asturiana de Fútbol, por partes iguales. El objetivo, llegar a los postres con una idea común: la de sentar las bases del "derbi de la normalidad". Así empieza a ser acuñado el primero entre azules y rojiblancos desde el relevo en la propiedad de ambos. Un cambio clave para acercar posturas en intentar elaborar un nuevo y único relato, lejos de versiones interesadas, de diferencias del pasado. Pachuca y Orlegi, con rivalidad intensa en México, han conseguido en poco tiempo lo que parecía imposible en junio: compartir juntos un acto público y responder sobre el partido de Asturias.

No sé sabe cuánto durará, pero no es poco. Lo desveló José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, durante el primer acto público compartido con las dos directivas en la sede federativa, en Roces (Gijón). Todo empezó hace dos meses. No dio más detalles, pero algunos son importantes. Ese encuentro llevaba tiempo cocinándose, y pudo producirse por una concatenación de esfuerzos y voluntades. El último impulso, el imprescindible, el compartido por Sporting y Oviedo. Desde las directivas de los dos clubes, disponibilidad para un acercamiento. El punto de encuentro, terreno neutral. Un popular restaurante a medio camino ente Oviedo y Gijón. El pacto, tres representantes por cada una de las instituciones citadas. Todos cumplieron.

Lobo acudió junto a José Manuel Fernández y Pablo Menéndez, dos de sus tres vicepresidentes. Por el Oviedo, a Martín Peláez, presidente, le acompañaron Manolo Paredes, consejero, y César Martín, responsable relaciones institucionales. En cuanto al Sporting, David Guerra, presidente ejecutivo, encabezó una representación completada por Joaquín Alonso, relaciones institucionales, y Guillermo Sampedro, director financiero. Todos, también, en la foto del primer encuentro público. La idea de reunirse para "reconstruir" el derbi, entre necesidad y proyecto. Lobo se lo había fijado como un reto personal cuando asumió, hace un año, la presidencia de la Federación. Los incidentes del último derbi lo convirtieron en urgencia. Había intentado algún avance con Javier Fernández y Jorge Menéndez Vallina, pero la venta de los dos clubes lo dejó en saco roto. Vuelta a empezar.

Joaquín Alonso y Manolo Paredes, miembros a su vez de la directiva de la Federación Asturiana, ayudaron a que Orlegi y Pachuca conocieran el antes, la importancia de dar un cambio a unas relaciones rotas. Más allá de rivalidades, ejemplo. Mientras, las reuniones en LaLiga hicieron coincidir a dirigentes de Sporting y Oviedo. Se empezaba a romper el hielo. La consecuencia, la de dos clubes en busca de prestigiar su fútbol en Asturias y al otro lado del charco. El sábado, en el Tartiere, se verán las consecuencias del deseado "derbi de la normalidad".