La generación ganaderbis: los asombrosos números de Borja, Lucas, Jimmy y Mier ante el Sporting

Hay un derbi que algunos de los protagonistas del sábado guardan a buen recaudo en su memoria. No fue en el primer plano, se jugó en Mareo y enfrentó a los dos filiales en abril de 2017. Marcó Edu Cortina y ganó el Oviedo 0-1. Lucas y Jimmy estaban en ese once y fue la antesala de lo que se convertiría en el mejor Vetusta de la historia. Y también, en un trampolín hacia el primer equipo que muchos aprovecharon para hacer carrera en el club de sus amores.

Después llegaría Rozada, y con él Borja Sánchez. Javi Mier se asentaría en el filial, mientras Lucas y Jimmy seguirían progresando. Tanto crecieron que los cuatro alcanzarían el primer equipo, en la hornada más productiva que se recuerda en muchos años en El Requexón. Jimmy fue el primero, al final de la 2018/19, y después le seguirían sus compañeros. En ese salto al primer equipo hay un elemento en común: desde la llegada de los últimos productos de la cantera, el Oviedo no ha perdido ningún derbi asturiano. La última derrota de los azules ante el máximo rival sucedió el 24 de marzo de 2019, cuando los cuatro futbolistas mencionados destacaban en el filial. Desde entonces se han sucedido seis derbis con el resultado de cuatro victorias para el Oviedo y dos empates. Borja Sánchez es el que tiene una estadística más lucida. Ha participado en los seis antecedentes, cuatro de ellos como titular y dos como suplente. Suma 411 minutos en derbis, con una amarilla. Siempre con un nivel notable ante el eterno rival, Borja dejó su firma en la historia del partido más deseado en el choque de la segunda vuelta de la 2019/20, con una jugada excepcional desde más allá del centro del campo que, tras pared con Ortuño, culminó con la definición a la red. Aquel 0-1 lanzó a los de Ziganda a la salvación y situó a Borja en el Olimpo de los derbis. No son nada malos los números de Lucas Ahijado ante el rival rojiblanco: cinco duelos, cuatro triunfos y un empate. La igualada, además, con un sabor especial, pues él anotó el momentáneo 1-0 antes de que Djurdjevic igualará en el segundo acto. Fue en el choque de la temporada pasada en el Tartiere. Acumula 450 minutos en los derbis, ha jugado los cinco encuentros completos y ha visto dos amarillas. 149 minutos son los que acumula Jimmy en los choques ante el Sporting. Ha triunfado en dos ocasiones y empatado en otra. Su primera experiencia se dio en la victoria en El Molinón de la 19/20, en un choque en el que Ziganda sorprendió alineándole en la banda izquierda. Cumplió con creces. En cuanto a Javi Mier, el centrocampista ha contribuido en 116 minutos, una titularidad y dos suplencias, con un saldo de dos triunfos y unas tablas. Entre los futbolistas formados en El Requexón y ahora en la primera plantilla solo se encuentra una derrota. La que luce el historial de Viti que presenta unos números variados en los derbis en los que ha jugado: un triunfo, un empate y una derrota. Ha disputado 213 minutos y ha visto una amarilla. Además, está la aportación de Obeng, que si bien no pasó por las categorías de formación sí estuvo en el filial antes de dar el paso al primer equipo. El ghanés sigue la línea exitosa de sus compañeros. Ha tenido protagonismo en tres derbis, con dos victorias y una igualada. Suma 189 minutos, tras dos titularidades y una suplencia. Así llegan al derbi Al partido del sábado, los cuatro de la casa llegan en diferentes estados de forma. Lucas es indiscutible. Así lo ha sido todo el año. Miguelón aterrizó en el verano con la intención de pelear el carril diestro, pero Lucas ha demostrado desde el primer día un punto de forma y una madurez mayúscula. Los problemas físicos de su competidor en el puesto han coincidido con la mejor temporada de Lucas en el fútbol profesional. Será titular ante el Sporting. Lo de Jimmy es similar, en cuanto a aprovechar las bajas y a rendir siempre a un nivel notable sea cual sea las circunstancias. También es indiscutible para Cervera, ya que el técnico ha encontrado entre el canterano y Luismi el doble pivote que más seguridad le da al juego rocoso que quiere inculcar. Puede que esté ante su mejor momento en el primer equipo. Borja Sánchez encara una temporada que no está resultando sencilla por los problemas físicos. Cervera trata de unirlo a la causa y tras recuperarse de su última lesión le está dando minutos progresivamente. Las dudas con el estado de Marcelo Flores le dan oportunidades en la izquierda. La situación de Viti es similar. También sale de lesión y a él también le está dando protagonismo poco a poco Cervera. Puede ser una baza importante para la segunda mitad y hacer uso de su endiablada velocidad. El que no podrá sumar a los de Cervera es Javi Mier. El centrocampista está en plena recuperación de la intervención en la rodilla y le tocará verlo en esta ocasión desde la grada.