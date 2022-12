Insua se apunta al derbi: regresa a la zaga tras cumplir sanción

Pablo Insua, uno de los jugadores más importantes en el sistema defensivo del Sporting, vuelve a estar a disposición de Abelardo tras cumplir un partido de sanción contra el Cartagena. En principio, y si no hay contratiempo de última hora, que no se espera, el zaguero gallego volverá a ocupar su puesto de titular en el derbi asturiano que se celebra este sábado (21 horas) en el Carlos Tartiere, y formará en el centro de la zaga pareja junto a Cali Izquierdoz. Ambos forman una de los binomios más fiables de la Liga. Gragera, mientras, se postula más como una opción para jugar con tres centrocampistas, si se mantiene Christian Rivera, y Zarfino adelanta la posición para estar más cerca del punta. La irrupción de Gragera, en cualquier caso, añade competencia interna a una demarcación que antes de la llegada de Bruno González, inédito hasta el momento, era la más debilitada por número, pero no por nivel. El nivel defensivo del equipo, global, y, lógicamente, individual, también ha subido en el último tramo de competición: los rojiblancos han encajado un gol en los últimos cuatro partidos.

Abelardo, en cualquier caso, tiene por delante tres sesiones para pulir la alineación final de cara a su primer derbi como entrenador del primer equipo. Ayer, el técnico organizó un entrenamiento no demasiado exigente desde el punto de vista físico: un rondo, posesiones... Muchos son los jugadores que además están con lo justo tras semanas de mucho desgaste: Zarfino, por ejemplo, lleva varios partidos compitiendo con una tendinitis. Iván Cuéllar, por otro lado, no se ejercitó junto a sus compañeros en esta primera sesión de trabajo. Tiene muy complicada recuperar la plaza por el esguince en el tobillo izquierdo que sufrió en los instantes finales del encuentro en Lugo. Hoy por hoy, hay más opciones de que juegue Mariño en Oviedo Insua y Cali han sido titulares juntos siempre que han estado a disposición para Abelardo. El argentino "descansó" en Granada. Ese partido lo disputó inicialmente Axel Bamba. Luego, Cali entró al campo con el marcador ya sentenciado. También se perdió el duelo ante el Albacete, por una fuerte contusión que sufría en el costado derecho. Insua, mientras, ha sido baja también en dos encuentros (Levante y el último en Cartagena). Pero en ambos lo ha sido por sanción. Los dos futbolistas están en el top 5 de los jugadores más usados. Cali es el primero (1.606) minutos; mientras que Insua es ahora el cuarto (1.539). Con la expulsión del canterano del Dépor por doble amarilla en el Anxo Carro de Lugo, el Pitu recicló a José Gragera a la posición de defensa central, puesto que mantuvo también ante el Cartagena en el partido disputado en El Molinón. Y el rendimiento del gijonés formando pareja con Izquierdoz en esos dos partidos ha sido muy positivo. De hecho, el equipo consiguió dejar la portería a cero en ambos encuentros. Los técnicos creen que el potencial del canterano del Sporting, muy valorado en Mareo, es incluso superior como defensa central, por su capacidad para ver el fútbol de cara y técnica para salir con el balón jugado desde atrás, como demostró en varias acciones en el encuentro contra el conjunto de Luis Carrión. "Veo más a José (Gragera) de central que de pivote", confesó el técnico del Sporting al terminar el partido en sala de prensa. El canterano, que ha dado un paso adelante en el último mes de competición, dejando atrás los problemas musculares que habían frenado un notable arranque de Liga, se ve más como pivote, posición en la que está bien considerado en el fútbol al ser un habitual en los planes de la selección sub-21. Zarfino: "Respeto la decisión de las peñas"

Gio Zarfino se refirió ayer a la decisión de las peñas del Sporting de no acudir al derbi en Oviedo al mostrarse contrarias al protocolo de seguridad. "Lo leí, sí", dijo sobre la noticia avanzada por LA NUEVA ESPAÑA. "Hay que respetar siempre la decisión de uno si ellos creen que está bien tomada", insistió el medio uruguayo, que confesó tener muchas ganas de ganar al Oviedo. "La racha de resultados en el derbi es una motivación divina", añadió antes de elogiar la labor de Álvaro Cervera.