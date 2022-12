Tebas: "La Superliga de Florentino no la veremos, un derbi en México, sí"

Javier Tebas (Costa Rica, 1962) es el presidente de LaLiga desde 2013 y a pocos días del derbi asturiano atiende a LA NUEVA ESPAÑA para hablar de todo lo que rodea al Oviedo y al Sporting. También habla de Luis Enrique.

–Las peñas del Sporting rechazan el dispositivo de seguridad para el derbi, ¿qué le parece?

–Lo lamento, pero el dispositivo se organiza con los directores de los partidos y los responsables de la Policía Nacional. Se hace acorde a los parámetros de seguridad y también tiene que ver con los antecedentes históricos, por cierto (en referencia a los últimos incidentes).

–Será el primer derbi con Pachuca y Orlegi, ¿tuvo información privilegiada sobre el cambio de propiedad en los dos clubes?

–Información privilegiada no lo llamaría. Cuando un comprador quiere hacerse con un club de fútbol español lo habitual y lo normal es que acuda a LaLiga a informarse del control económico y los derechos audiovisuales del club, porque nosotros los gestionamos y suponen el 80% de los ingresos. Cuando terminan comprando me entero el día anterior. El interés lo sabía meses antes en el caso de los dos clubes.

–¿Mantiene el contacto con Javier Fernández desde la venta del Sporting?

–La verdad es que no hablo con él desde hace meses. Pronto seguro que lo veré y lo llamaré en Navidad. Han sido muchos años. Una llamada de Navidad habrá seguro.

–¿Cómo lo vio tras la venta del club?

–Triste, porque era un proyecto familiar, pero también relajado por lo que es el fútbol: presión, situaciones económicas difíciles…Tenía una sensación agridulce.

–¿Tiene ahora también línea directa con Alejandro Irarragorri?

–Hablo a menudo con él.

–¿Qué sensación le da?

–Ya lo conozco desde hace tiempo. Es un hombre reflexivo, conocedor de la industria del fútbol y es consciente de las diferencias que hay entre el fútbol español y el mexicano. Hablo a nivel de industria. Se sabe adaptar a lo que es el fútbol español y tiene ganas de hacer cosas, se ve con la reforma de El Molinón. Quiere conseguir el ascenso, pero sin ansiedad ni precipitación, que es muy importante.

–¿También habla con Jesús Martínez?

–No tanto, porque viaja menos aquí. Las veces que ha venido he estado con él. Alejandro (Irarragorri) y él son personas diferentes. Creo que en el día a día del Sporting, Alejandro está más involucrado, con presencia física, y en el Oviedo no se está tanto, aunque supongo que lo llevarán con videoconferencias.

–Son dos grupos con amplia rivalidad en México.

–Soy muy consciente.

–¿Qué pasó ahí?

–Bueno… Eso no es positivo contarlo. Y si lo supiese tampoco lo contaría.

–¿La relación de LaLiga con el Oviedo será mejor con Pachuca que con Carso?

–Vamos a ver. La relación con el Oviedo ha sido como con cualquier club. Ha habido diferencias, pero es que también las hay con el Barcelona, ¿no?

–Los dirigentes del Oviedo se fueron del palco protestando contra usted, eso no le habrá pasado con muchos equipos…

–Bueno, pero no se fueron protestando por LaLiga, fueron otras circunstancias a las cuales LaLiga es ajena y no puede opinar mucho. Con LaLiga ha habido rifirrafes económicos, pero como con otros. Con la mayoría de clubes la relación es buena, eso no quiere decir que sea de mamoneo. Es normal. No nos vamos a ir de copas con Alejandro Irarragorri ni con nadie del Oviedo.

–¿A los dirigentes extranjeros les cuesta adaptarse a las leyes financieras de LaLiga?

-–Pachuca, por ejemplo, cuando compra el Oviedo ya sabe lo que hay. Se lo contó LaLiga y Slim, el vendedor. Si a Arturo Elías le preguntan qué es lo que más recuerda del fútbol español igual dice que el control económico de LaLiga. Tuve muchas conversaciones con él.

–¿Qué decía?

–Había que explicarle cosas que no entendía. El control económico son normas aprobadas por los clubes que se adaptan a circunstancias. Les gustará o no, pero son las normas que hay para todos.

–Ambos planean potenciar las ciudades deportivas.

–Sí, estoy al tanto. Es lo correcto. Hoy en día el fútbol español tiene que nutrirse de jugadores de la base y la base se forma con residencia y ciudades deportivas. Es fundamental.

–¿A qué le suena El Molinón 2030?

–Uno de los elementos fundamentales del proyecto de Orlegi en Gijón es El Molinón. 2030 es una fecha importante para Gijón si consigue ser mundialista. El club giraría en torno a un Molinón reformado, con posibilidades de ingreso y siendo un estadio del siglo XXI.

–Se ha cifrado el coste en 300 millones.

–No hombre, no. Ja, ja, ja.

–¿Es mucho o poco…?

–Eso es lo que costó el Wanda…

–¿No le cuadra entonces?

–No, no sé… Hay proyectos en España… Siempre nos gusta disparar. Mire lo que le costó a Osasuna El Sadar o a la Real Sociedad Anoeta: fueron 80 o 90 millones de euros. 300 millones es muchísimo.

–Pues es el precio que está sobre la mesa.

–Una cosa es el estadio y luego el tema de urbanización, zona comercial…Yo hablo de lo deportivo. Luego lo otro puede ser 300 o mucho más. Insisto, el Wanda costó eso.

–LaLiga y la Federación parecen de acuerdo en apoyar este proyecto, ¿no?

-Sí, sí, claro. Aunque no estuviese la Federación lo apoyaríamos igual.

–Luis Rubiales está volcado.

–Rubiales no es la Federación, que es una gran institución. Nosotros queremos que traiga el Mundial, pero no será el Mundial de Rubiales. Si Rubiales sigue siendo presidente en 2030, que espero que no, presidirá el Mundial de España, no de Rubiales.

–¿Qué le pareció Luis Enrique de streamer?

–Me pareció una gran forma de comunicar. Él decidió una comunicación directa con los seguidores. Yo no lo veía todos los días, más bien las píldoras del día siguiente. Por cierto, todos los que le criticaban le sacaban al día siguiente, eso significa que su sistema funcionó. Vivimos un 2022 que no tiene nada que ver con el 2018 a nivel de comunicación y aquí se adaptan todos menos algunos medios.

–¿Le hubiese gustado que siguiese como seleccionador?

–Hay muchas decisiones que no se pueden valorar bien. Yo creo que no iba a seguir pasase lo que pasase en el Mundial. Hay que respetar lo que ha hecho en la Federación. Esto es fútbol y nadie es eterno en los sitios.

–Pues usted lleva unos cuantos años.

–Bueno, pero será porque los clubes me eligen. Cuando no quieran que esté, me iré. También llegará un momento en el que acabe esta etapa profesional.

–¿Están satisfechos con las audiencias de Segunda División?

–Estamos muy satisfechos. El modelo que estamos haciendo es único, porque no es exclusivo. Hay muchos operadores. Ahora llegó Amazon, que se decía que no iba a entrar y vaya tundas me dieron estos meses.

–¿Qué veremos primero, la Superliga o un derbi en México?

–El derbi, por supuesto. La Superliga ni la veremos. No vamos a ver la Superliga de Florentino, por suerte para el fútbol. Ese modelo es la ruina.