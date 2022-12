Los ánimos de Cervera: "Este equipo es el mejor que tuve"

El objetivo parece pasar por olvidar cuanto antes el mal trago en Eibar. Resetear la mente antes del partido más especial: el derbi. Álvaro Cervera, técnico azul, quiere alegría y confianza en su plantilla y ayer lo demostró con un mensaje en entrenamiento, justo antes del primer ejercicio en El Requexón. "Este es el mejor equipo que entrené en años", dijo seguro el técnico azul. Después dirigió una sesión muy exigente en lo físico en la que pidió a sus jugadores una presión rápida tras perder la pelota.

La atención del entrenamiento estuvo en David Costas y Marcelo Flores, con problemas físicos. El mexicano tuvo que pedir el cambio ante el Eibar tras un mal gesto en el tobillo y ayer fue el primero en saltar al campo de la ciudad deportiva.

El azteca tocó balón sin problema antes de los ejercicios en grupo y, al menos a simple vista, parecía recuperado y listo para jugar ante el Sporting, aunque no completó el total del entrenamiento con el grupo. Sigue siendo duda. Costas, por su parte, también trabajó sin problemas en la primera parte del entrenamiento y en su caso parece que llegará seguro. El que no se entrenó fue Miguelón, que se ejercitó al margen con Sangalli. Las bajas fueron, aparte de estos dos jugadores, Montoro, Pomares y Mier.

Jimmy: "Me vale un 1-0". El mediocentro del Oviedo Jimmy valoró la actualidad azul antes del entrenamiento. "Las expectativas para el derbi son ganar. Me vale 1-0. En el derbi habrá mucho respeto. Hay que tener paciencia, forzar el error del rival y llevarse el partido. En los primeros minutos habrá más control, pero tarde o temprano hay que ir a por el partido", dijo el mediocentro azul. "El equipo está con confianza y la derrota ante el Eibar no nos puede afectar. A la afición le pido que esté ahí, como siempre. Queremos ganar al Sporting y acabar el año ahí arriba", finalizó el mediocentro.