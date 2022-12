César y Joaquín, en el derbi de la normalidad: "No son solo tres puntos, es mucho más"

Una voz sorprendida interrumpe la llegada de Joaquín Alonso al Carlos Tartiere.

–¿Qué haces por aquí?

Joaquín se detiene ante esa cara conocida. "¡Es mi ahijada!", se explica. María Jesús Cadavieco, la que ha sorprendido al director de relaciones institucionales del Sporting, acaba de salir de las oficinas del estadio para comprar entradas de acompañante para el derbi. Le acompaña su perro, "Diamante", que viste jersey del Oviedo.

Joaquín aprovecha el parón para cambiarse el abrigo y ponerse el oficial, el que lleva el escudo del Sporting bien visible. A la escena llega César Martín, relaciones institucionales del Oviedo, también con ropa institucional. Joaquín se despide de su ahijada y esta le suelta una pullita en clave derbi: "¡Te quedaba mejor el otro abrigo!".

César y Joaquín son algo más que representantes de los dos clubes más importantes de la región. Son historia viva de los derbis. Entienden la rivalidad, esa que exige dejarse todo en el campo pero que no vaya más allá del rectángulo de juego. Los dos acuden a la cita con LA NUEVA ESPAÑA en el Tartiere para repasar la vida con los nuevos accionistas mexicanos, analizar el futuro y hablar, cómo no, del choque del sábado.

–El derbi de la normalidad...

–Joaquín: Había que darle normalidad, había que dar ese paso. Es positivo para el fútbol de Asturias. Los derbis son especiales, que la afición de los dos lados disfrute.

–César: Hay que poner los medios para que no haya problemas y que la gente disfrute del partido. Que se viva de una manera intensa, pero que los protagonistas sean los futbolistas.

–J: Había interés por intentar un acercamiento y la Federación ayudó a que esto sucediera. Por nuestra parte creíamos que había que darle normalidad.

–El cambio accionarial ha influido...

–C: Hay nuevos propietarios en los dos lados, que además en México tienen rivalidad deportiva. Es fuerte, pero se limita a lo deportivo. Pero tiene que haber una convivencia normal. El derbi siempre será un partido especial. Que haya buen ambiente y espectáculo.

–¿Cambia mucho el derbi ahora del que vieron en sus carreras?

–J: Quizás antes había más cercanía entre los jugadores y los clubes, pero luego en el campo eso no importaba. Siempre hay intensidad en un derbi. No se puede decir que son solo tres puntos. No, es mucho más, es un partido diferente. El fútbol es una parte importante de la cultura asturiana y las dos aficiones son intensas, lo viven con pasión y quieren estar por encima del rival.

–C: Yo no concibo un derbi sin tensión y pasión. Así lo he vivido desde pequeño. El objetivo cuando entras en las categorías inferiores es ser campeón y eso ya pasaba por ganar al Sporting cada año. Eso, el querer ganar al rival, es sanísimo. Pero eso no significa que no deba haber una convivencia pacífica. A mí me gusta el ambiente caldeado que se respira en un derbi.

–¿Qué ha supuesto Orlegi para el Sporting?

–J: Está creando mucha ilusión. No solo es un proyecto deportivo, sino en infraestructuras. Tiene experiencia en México, ha desarrollado un modelo de gestión exitoso. Y no solo es lo deportivo. Con Gijón 2030 buscamos no solo que beneficie a Gijón, sino a toda Asturias. Es un proyecto en el que todos contribuimos con mucha ilusión.

–Pachuca en Oviedo…

–C: Los meses que llevan aquí han sido intensos, de mucho trabajo en todas las áreas y de ir implementando el modelo Pachuca. Pude estar allí en México viendo cómo trabajan en el día a día y sus instalaciones. Es una mezcla de pasión y conocimiento. Lo más importante es que tienen un plan claro. Acaban de ser campeones en México, deportivamente cosechan grandes resultados, y se han expandido antes a otros países como Chile. Esa pasión y esas ganas para nosotros ha sido un empujón importante.

–¿Cómo ven a Pachuca desde Gijón?

–J: De momento, ha servido para ver un acercamiento entre los clubes. Y es positivo para nosotros porque consideramos que el Oviedo es una parte importante del proyecto "El Molinón 2030" porque es un apoyo para lograr que la candidatura sea mejor. Están haciendo cosas importantes en México, han sido campeones. Parece que quieren hacer las cosas ordenadamente, el comportamiento de Martín Peláez me parece muy positivo.

–¿Y a Orlegi desde Oviedo?

–C: Me da la impresión de que es un grupo con las ideas claras, con un proyecto consolidado en México. Son rivales allí dentro del campo, pero entienden el modelo de fútbol, tienen un plan. La clave es quién tendrá la adaptación más rápida.

–Ambos son proyectos a largo plazo. Eso es de agradecer.

– J: Eso es lo mejor: se mira al presente, sí, pero también al futuro. Si inviertes y crees, es para desarrollar un proyecto. David Guerra está muy involucrado. Estamos convencidos e ilusionados.

–C: Lo más importante para asentar los pilares del futuro, la mayor necesidad también, es tener una nueva ciudad deportiva. No es sencillo, porque hay que buscar ubicaciones idóneas y eso lleva su tiempo. Pero la idea es decidida. El proyecto en México no implica solo una ciudad deportiva, sino que es pionero desde el punto de vista educativo, médico... Sería un lujo poder contar con algo así en Oviedo. Es una apuesta estratégica, demuestra el compromiso con el club.

–¿Qué partido se esperan?

–J: Estamos en una buena dinámica de juego. Estamos convencidos de nuestro potencial, de lo que está logrando el cuerpo técnico. Es un partido que iremos a ganar. Sabemos las dificultades que tendremos enfrente: el Oviedo es sólido, concede muy poco, pero creemos en nuestro trabajo. Sería una victoria muy deseada, para brindársela a la afición.

–C: Los derbis suelen estar marcados por la tensión. Los primeros minutos son tensos, nadie quiere equivocarse. Será un choque largo, táctico, los dos equipos son sólidos; un duelo de paciencia. Veo al Oviedo muy fuerte y con confianza a pesar de la última derrota. Hemos jugado de tú a tú ante Las Palmas y Eibar, hemos concedido poco y eso, ante esos rivales, da confianza. En casa somos fuertes, el Tartiere va a apretar y tengo confianza en este equipo porque es maduro.