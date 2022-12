El fórmula del Cali para disputar un derbi: "Se juega a cara de perro, el compromiso tiene que estar siempre"

Está curado de espantos. Cali tiene a sus espaldas duelos de rivalidad como el Boca-River, con el añadido de haber ejercido como capitán xeneize. El defensa del Sporting vivirá el sábado su primer derbi asturiano. Lo espera desde una aparente tranquilidad desde la que subraya la importancia de "mantener nuestro ADN". Entre otras cosas, la de la intensidad, compromiso y esfuerzo que, remarca, nunca debe faltar. "Y más en un derbi", subraya.

Información del derbi. "Leer mucho no he leído. Prácticamente nada. No soy de leer mucho. Con tres hijos es difícil. Lo que siento, es lindo. Semana especial. Partido importante".

El superclásico. "Todos los derbis son especiales. Es lindo, especial, afrontarlo. Me ha tocado un Boca-River que sabemos la magnitud que tiene. Con mucha expectativa. Con muchas ganas. Disfrutar de la semana. Se disfruta del antes. Son partidos que se juegan a cara de perro. Esperemos disfrutar del partido".

El vestuario. "Se habla, se comenta. Los chicos nos comentan de lo que es. De las diferencias de jugar en el Tartiere o en El Molinón. Jugar con ganas y prepararlo de la mejor manera, y atento de los detalles".

El juego. "Los derbis se juegan parecido en todas partes del mundo. Salvo algún Barcelona o Real Madrid, que son abiertos. Los clásicos son duros y trabados. Son locales ellos, imagino que tendrán que tomar la iniciativa. Se tiende a arriesgar menos de la cuenta".

Presión. "La presión existe en la gente porque es el partido que quieren ganar en el año. Tenemos un ADN como equipo y tenemos que ir por ese camino para no desvirtuar la realidad. Tratamos de hacerlo con normalidad. A la hora de jugar, yo juego siempre de la misma manera. No me va a cambiar porque sea un derbi".

La trayectoria. "En esos veinte años creo que hubo muchos que no se jugó. No jugamos con eso en la cabeza, es un partido nuevo. Qué mejor motivación que lograr algo que habitualmente no se consigue".

La actitud. "Lo que no puede faltar nunca es la intención de ir a ganar, el esfuerzo, la solidaridad. Después puedes tener días o buenos, lo que tiene que ver con el compromiso y la entrega, eso tiene que estar siempre. Veo el equipo muy bien. No hemos logrado los resultados que queríamos, no hemos logrado lo representado en el campo, pero nos aguarda un momento para ser un gran derbi y traer los tres puntos para casa".

El rival. "Me gusta conocer a los rivales. Trato de interiorizarme rápido para estar atento a esos detalles. Acá con la gente que trabaja con el cuerpo técnico solemos analizar videos. Lo hacemos todos los partidos. Nos quedan unas horas para trabajar en eso".

Mundial con Argentina. "Lindo fin de semana. Esperemos arrancarlo bien el sábado y terminarlo bien el domingo. Es especial. Contento ilusionado y viéndole con mi nene que está entusiasmado. Estoy enfocado en lo mío. Lo que me interesa es ganar el derbi. Y si se da todo luego, espectacular".

Boca, de rojiblanco. "Para mí el Sporting es Boca. Veo esa pasión en la afición. Más allá de que los colores sean distintos. No conozco lo que es Oviedo. No tengo tanto tiempo para saber lo que es uno u otro".

Compromiso. "Intensidad tiene que salir por voluntad propia. Hay días buenos o malos, pero competitividad tiene que estar siempre y más en un derbi. No puedo anticipar lo que pasará, pero espero que de eso haya y mucho".

La preparación. "Tratas de estar en más detalles sobre el rival en un derbi, pero en todas las jornadas estás pendiente de tus virtudes y de las del rival. Los partidos se preparan todos parecidos".

El Oviedo. "Es un equipo que defensivamente está bien organizado y bien parado. Tiene dos delanteros que hacen buen trabajo de espaldas, atentos a transiciones. Hay que guardar bien las fichas (sobre el planteamiento que prepara el Sporting) para tratar de traer los tres puntos".