Marcelo Flores no se entrenó esta mañana en El Requexón y está casi descartado para jugar el derbi asturiano ante el Sporting. El mexicano, que estaba contando con protagonismo en las últimas jornadas, se retiró lesionado ante el Eibar y aunque ayer saltó al entrenamiento (no completó la sesión) hoy no ha podido no vestirse de corto. En el club se da por hecho que no podrá jugar el partido, aunque oficialmente no hay parte médico. La previsible baja de Marcelo obligaría a Cervera a recomponer su once y daría posibilidades a Borja Sánchez o a Viti de ser titular, teniendo en cuenta que Hugo Rama, salvo cambio de última hora, seguirá en el once.

En el entrenamiento de esta mañana el resto de bajas fueron Javi Mier, Montoro, Pomares, Sangalli y Miguelón, lesionados y descartados para el partido. El Oviedo se entrenará mañana en El Requexón.