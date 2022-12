Abelardo, ante el derbi: "Quiero ver un Sporting protagonista, atrevido y vertical; lo daremos todo"

Cuéllar y Gio. "Está bien. Esta semana ha sido la que mejor tenemos en cuanto a lesionados. Pichu está bien. Ha entrenado con normalidad. Gio tiene una pequeña molestia, se tuvo que pinchar la zona del tendón, y ha estado ya entrenando con normalidad".

La semana. "Ha sido como todas, buena. El equipo ha entrenado de una manera sensacional. Es un partido distinto, no es un partido cualquiera. Todos lo sabemos. Como primer sportinguista, como socio del Sporting, sé lo que significa. No es un partido más. Se da mayor importancia a la victoria y a la derrota. Con ganas de ir allí y de hacer un buen partido".

La imagen. "Quiero ver un Sporting como muchos partidos: vertical, atrevido y que genera ocasiones de gol. Creo que va a ser un partido de pocas ocasiones. Nos conocemos bastante. Suelen ser todos los derbis de intensidad, se puede decidir en estrategia… Es un partido de máxima concentración. Es como una final, se tiene ese miedo a perder. Quiero un Sporting protagonista".

Carácter. "Lo dijo muy bien Cali: se tiene o no. Por mucho que inculques… Le puedo transmitir al jugador lo que significa el derbi, pero.... El equipo ha demostrado que tiene orgullo y personalidad, y espero refrendarlo. Pagaría por jugar un derbi".

Marcó en el derbi del 92. "Gano yo la acción a Viti, pero no me acuerdo si era ensayada. Fue más mérito de Tomi que me la puso en la cabezaMetí sí, me acuerdo, pero perdimos. Creo que tiene que ser una fiesta del fútbol asturiano. Es muy bonito. Me gustaría que se repitiesen los derbis de Primera. Era un ambiente precioso. Mantengo relación con jugadores de aquella época de Oviedo. Me gustaría que se viviese en el derbi en el que un aficionado del Sporting se pudiera sentar al lado del Oviedo. Tuve la suerte de vivir derbis con el B, y preciosos".

Alinear jugadores de carácter. "Se valora. Mañana el tipo de partido va a ser de mucha disputa, a lo mejor no de mucho juego. Defendemos los bien, parecido. Va a haber mucha situación de choque. Me fijo mucho sobre cómo ganar el partido a partir de cómo juega el rival".

Cervera. "Tenemos una anécdota que los dos debutamos con la selección y en el Tartiere. Las señas de identidad son las de él ahora en el Oviedo. Defiende muy bien y ataca muy bien. Es un equipo que es muy difícil meterle goles. Un equipo complicado, líneas muy juntas. Va a ser un partido muy igualado. Se definirá por mínimos detalles".

A quién ficharía del Oviedo. "A ninguno. Me quedo con los míos siempre".

Otero. "Me gusta depende del partido de delantero. Es un futbolista vertical, rápido, aguanta muy bien el balón de espaldas. Es un futbolista incómodo para defender. Dependiendo del rival valoro mucho esa posición. Lo puede hacer bien".

El rival. "Me encantan muchos jugadores del Oviedo. Tienen una plantilla muy compensada. Borja Sánchez no lo puedes dejar pensar y Borja Bastón lo tuve en el Alavés. Goleador y trabajador. Tiene el gol en la cabeza. Es un equipo que tiene de todo".

La portería. "No es la decisión más difícil. Tengo a los dos disponibles. No obstante. Tengo la suerte de tener dos grandes porteros. Pondré el que sea mejor".

Directivas. "Lo de la gente por la calle se nota. "Mañana hay que ganar", te dicen. "A ver, a ver", les respondo. Y ellos ya te dicen: "No, no, hay que ganar". Como aficionado diría lo mismo. Lo del acercamiento lo veo perfecto. Hay una rivalidad muy sana, pero no va más allá. La imagen del último derbi no me gustó. Que sea una fiesta del fútbol, que gane el Sporting y si se pierde, dar la mano al rival".

Recibimiento a Chrisitan Rivera. "No lo sé. Christian Rivera es Christian Rivera. Ni lo he pensado. Nos está dando muy buen rendimiento, supongo que ya lo tendrá olvidado".

Zarfino. "Me gusta de mediocentro y de mediapunta. Ha hecho grandes partidos con Christian, pero de mediapunta en Ponferrada y Vitoria también lo ha hecho. Si lo pones de lateral derecho también va a cumplir. Es todo corazón".

Los mil en el Tartiere. "Les doy mil gracias. Sé las esperas que tendrán. Vamos a darlo todo en el campo. El equipo lo dará todo, seguro".