El bisturí: la vuelta de Koba Lein resulta clave para la victoria del Oviedo mientras que la sequía ahoga al Sporting

Por Xuan Fernández

Lo dijo Álvaro Cervera, que es un hombre de fútbol y habla con conocimiento. "No parecía un partido de fútbol, parecía otra cosa". Y es verdad. Porque es imposible explicar desde un punto de vista técnico o futbolístico cómo fue capaz el Oviedo de ganarle otra vez al Sporting. Lo hizo siendo fiel al libro de estilo de su entrenador, dándole el balón al Sporting, esperando atrás y metiendo el cuchillo en la única que tuvo, que fue de penalti. No hubo más ocasiones claras azules ni casi acercamientos. Ni falta que hizo. Pero sí hubo un nombre propio: Koba Lein. El centrocampista francés no jugaba desde septiembre y en un par de destellos demostró que es un futbolista a tener en cuenta. Nada más salir controló un balón en la esquina. Puede parecer sencillo, pero ni Rama, ni Jimmy, ni Viti ni Luismi lo hicieron antes. Instantes después controló otro, levantó la cabeza, se metió en el área y Cali lo atropelló. Penalti y derbi para el Oviedo. No le dio tiempo a mucho más, pero fue suficiente. Un poco de fe, oficio, un traguito de Koba…y otro derbi que acaba con victoria azul.

La primera gran alegría del proyecto de Pachuca

El primer derbi asturiano Pachuca-Orlegi acabó como casi todos los anteriores desde el reencuentro: con bingo azul. El Oviedo logró la séptima victoria ante el Sporting desde 2017. El balance es aplastante a favor de los carbayones: siete victorias, una derrota y tres empates. Con Carso, con Pachuca, con Ziganda, con Anquela...El Oviedo –es obvio– le tiene cogida la medida al eterno rival en sus duelos directos. La victoria en el derbi es la primera pequeña alegría del proyecto de Pachuca en el club azul después de un inicio que fue de charco en charco. Jesús Martínez vio el partido desde México en familia y su hombre de confianza en la ciudad, el presidente Martín Peláez, era un manojo de nervios ya desde varias horas antes del partido, consciente de la trascendencia del encuentro. En Asturias: Pachuca 1-Orlegi 0.

Un gol en cinco partidos

Por Ángel Cabranes

La falta de pegada volvió a verse en el derbi. Los rojiblancos se fueron de vacío del Tartiere después de una nueva jornada sin ser capaces de marcar. En los últimos cinco partidos, los de Abelardo sólo han sido capaces de hacer un gol. Fue el de Zarfino, en Lugo. Todo, después de dominar en el inicio al Oviedo y acabar cediendo la derrota en un claro penalti del Cali. La dinámica del partido hacía esperar algo más. En la primera parte, el Sporting se mostró con hambre. Los rojiblancos protagonizaron un primer cuarto de hora convertido posiblemente en uno de los mejores del equipo en un derbi desde el reencuentro. Jony ya estuvo a punto de marcar a los quince segundos. Los de Abelardo se fueron al descanso con seis disparos a portería, tres de ellos entre palos. No volvieron ya a probar al meta carbayón. Ni la fortaleza a balón parado logró dar el empate cuando el Oviedo ya se había puesto por delante. La tuvo Cristo, por dos veces, pero sin acierto.

Jordan, Aitor y Cristo se suman al colapso

Había entrado el Sporting mucho mejor que su rival. Dominado incluso en el Tartiere y ganado a los golpes. El tiempo de descanso le sentó mal a los rojiblancos. La reanudación devolvió un encuentro mucho más equilibrado, con menos aproximaciones al área de uno y otro lado. El Pitu dio entrada a Jordan por Djuka con el aparente propósito de situar a Otero en ataque para cazar algún balón al espacio. No funcionó. Tampoco el relevo de Aitor por un Jony que pedía el cambio desde muchos minutos antes. Lo siguiente fue ver a Cristo entrar por Christian Rivera, con el marcador ya adverso para los gijoneses tras el tanto de penalti de Bastón. Tuvo el tinerfeño un par de opciones tras pescar segunda jugada a balón parado. Fueron las acciones de estrategia el único recurso al que sacó provecho el equipo de Abelardo tras el descanso. Colapso total.