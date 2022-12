Cervera, tras ganar el derbi: "Ellos tuvieron más llegadas, pero los partidos tensos hay que ganarlos"

Álvaro Cervera, técnico del Oviedo, valoró la victoria azul al Sporting en el derbi asturiano (1-0). Estas fueron sus declaraciones.

Análisis del partido

"Me di cuenta de la magnitud que tenía durante la semana. El partido ha sido de mucha tensión y cuando hemos ganado, liberación. Ni me acuerdo de lo que hice al acabar el partido. No parecía un partido de fútbol, parecía otra cosa. Me ha sorprendido mucho desde la salida del hotel, me habían hablado, pero cuando lo ves...Yo traía un discurso y lo he tenido que cambiar. Esto es una marea que te lleva. No puedes decir que vamos a jugar con tranquilidad. Empezamos muy mal y ellos bien, con mucha personalidad. Nosotros no conseguíamos sacar el balón. Al cuarto de hora dijimos, vamos a esperar, porque ellos nos están haciendo daño. Luego se igualó el partido y así todo el encuentro. Ellos tuvieron más llegadas, pero los partidos tensos hay que ganarlos".

"El ambiente ha sido extraordinario y tengo la suerte de haberlo vivido, es algo que ya podré contar. Los que nos hacemos futbolistas y entrenadores lo hacemos para vivir cosas como estas".

"En el descanso les he dicho que no hay ningún equipo que vaya a terminar sin ninguna ocasión. No he sido adivino, pero no íbamos a tirarnos un partido entero sin tirar".

Koba

"Tenemos una serie de jugadores parados por una u otra razón. Uno de los que va a subir el nivel es Koba. Lo ves entrenando y ves que va a hacer algo en el fútbol. Hay que sacarlo poco a poco, le pregunté y me dijo que aguantaba media hora. Esos diez minutos suyos nos ha dado, pero los necesitamos más tiempo".

Bastón

"Lo dije una vez: el tema de los penaltis, en mi caso, no es mi trabajo. Si no se encontrase bien para tirarlo Bastón no lo hubiese tirado. Los penaltis es el que mejor se encuentre. Ha tenido la personalidad de tirarlo, porque en un derbi...Me he metido en el banquillo y he esperado a la reacción de la gente".

El Sporting

"Me ha sorprendido en la primera parte, creímos que yendo arriba tendrían problema. En la segunda parte ninguno de los dos se impuso, ellos nos hicieron problemas con faltas, pero no en juego. Ninguno de los dos estuvimos cómodos".

La victoria

"Mucha alegría, abrazos, enhorabuena...Los de abajo habían ganado. Nuestro primer objetivo es vivir un poco más tranquilos, ahora hay parón, nos vamos mejor y las cosas se hablan".