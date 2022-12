El Cortijo del oviedismo: así espera el derbi la afición azul

Nadie le puede negar a la peña El Cortijo ser un conjunto singular. Su sede es un imponente espacio, con jardines y piscina, en el corazón del barrio de La Corredoria: el centro social El Cortijo. "Esto que tenemos aquí es único, pero único. Pocos centros sociales tienen estas instalaciones", presume Pepe Mosteirín, incansable oviedista y presidente de esta tradicional peña, fundada en 1994 y que espera como agua de mayo el primer derbi de la temporada. Varios peñistas de El Cortijo reunidos por LA NUEVA ESPAÑA coinciden: habrá victoria carbayona ante el Sporting. "Por seguir con la tradición", bromean.

El plan ya está hecho. En las horas previas antes del partido, unos vinos entre compañeros de El Cortijo. Luego se subirán al autobús que cada quince días los recoge y los deja en la explanada del Carlos Tartiere para disfrutar de un partido. Los peñistas de El Cortijo, de las pocas peñas que no están adscritas a la Asociación de Peñas del Real Oviedo (Aparo) por diferencias con la directiva actual, son veteranos, pero la pasión sigue intacta. "Yo hay veces que con el Oviedo no puedo, pero es que no puedo. El otro día, cuando jugaban contra el Eibar, me fui del bar cuando faltaban ocho minutos. Alguno me decía: ‘Pero hombre Baragaño, ¿dónde vas’", recuerda Adelino Baragaño, uno de los más ansiosos de cara al derbi.

El nuevo dispositivo de seguridad de cara al partido era sin duda la comidilla entre estos aficionados, que además ven con buenos ojos que las directivas del Oviedo y del Sporting hayan mejorado sus relaciones. José Antonio Fernández aplaude la flexibilización de las medidas, aunque todavía le parecen una barbaridad: "A mí me dicen de ir a Gijón en ese plan y quedo en casa".

En lo deportivo todo son buenas sensaciones para el Oviedo en la peña de El Cortijo. Pese a las bajas. Hay un jugador que sorprendentemente acapara la atención. "Hugo Rama está en un buen estado de forma, los derbis suelen ser partidos cerrados y nos puede dar mucho", asegura Azucena Rodríguez, fiel oviedista, que vaticina un 2-0. Hay incluso quien se viene arriba: "Yo digo un 3-0", dice Ramón Egocheaga, que habla muy en serio. Pedro Platero hace memoria y recuerda los derbis de los noventa. Especialmente uno, que acabó 0-0 en 1997, con ambos equipos en Primera División. "Sufrimos muchísimo. Los tiempos han cambiado, ya no está ninguno en Primera, pero la esencia de los derbis y lo que supone sigue siendo parecida", explica Platero. Hoy, en el gran día, los peñistas de El Cortijo cambiarán los jardines de la peña por las gradas del Tartiere. Normal, hay derbi.