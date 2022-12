Festival de oviedismo en otra alegría azul en la que el Tartiere cantó el "Asturias patria querida"

¿Quién decía que había cansancio de derbis? El undécimo Oviedo-Sporting desde la vuelta de los duelos de máxima rivalidad llevó a la capital asturiana a un estado de locura en un ambiente con algunos decibelios por encima de los que hubo en los últimos derbis. El oviedismo acabó festejando otra victoria en un derbi, con una entrada espectacular –24.574 espectadores– en el estadio e incluso con cierto ambiente de camaradería en Tartiere sin olvidar la rivalidad. En el estadio azules y rojiblancos cantaron a capela el "Asturias Patria Querida, amenizado por la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo. Fue la primera vez que sonó la canción de todos los asturianos en un derbi en el Tartiere desde el reencuentro.

Tras el pitido del árbitro los cánticos cruzados fueron la tónica habitual, con más de mil seguidores del Sporting en lo alto del Fondo Sur. Hubo otros aficionados rojiblancos mezclados con azules, como Luis Serdio. "Me están tratando con mucho respeto", aseguraba sentado en el Tartiere. Dani Álvarez y Liam González, oviedistas, dialogaban con Andrea Fueyo, una sportinguista al otro lado de la valla. "Hay normalidad", coincidían los tres, que son amigos defendiendo diferentes colores.

El ambiente festivo arrastró a toda la ciudad, volcada con su equipo desde primera hora de la tarde en la que el fútbol pasa a ser lo de menos. "Un derbi no va de fútbol, va de defender a la ciudad", decía Alejandro García, cerveza en mano, en la plaza de Pedro Miñor, epicentro del oviedismo en las grandes ocasiones. Los aledaños del Tartiere fueron una fiesta desde la hora del vermú. No se canta tanto ni en los conciertos de San Mateo. La chavalería fue a coger sitio en las terrazas aprovechando el buen tiempo. "Vamos a arrasar", coincidían Joaquín Montes, Alejandro Tuya, Agustín Garrido y Pablo Durán, aficionados azules. "Va a ser un partido malo, pero lo queremos disfrutar. Nos conformamos con un 1-0", aseguraban Rubén Candas, Miguel Izaguirre, Carlos Martínez, Manuel Cases, Iván Candás y David Naredo. Apenas hubo incidentes e incluso hubo buen rollo. Ver a aficionados sportinguistas por Oviedo no se percibía como algo anormal. Quizá debido a la paz en los despachos. Y es que la cordialidad reinó entre los consejos de administración del Oviedo y del Sporting en la recuperada comida de directivas, que tuvo lugar a las tres de la tarde en el restaurante Casa Lobato, de Oviedo. Hubo bromas, buen rollo e incluso algún vacile con un menú especial para la ocasión: jamón ibérico de bellota al corte, anchoas y fabes con almejas de primero. De segundo plato, a elegir, lubina al roquefort, mero del Cantábrico, solomillo de ternera al foie y entrecot finlandés. De postre, para finalizar, había panettone navideño y bombones.

Por parte del Oviedo acudió el presidente Martín Peláez, los consejeros Manuel Paredes y Fernando Corral, el director general Agustín Lleida y César Martín, responsable de relaciones institucionales, además de Tito Peláez, el hijo del presidente del Oviedo. Por parte del Sporting fueron David Guerra, presidente ejecutivo, Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales, Guillermo Sampedro, director financiero, y Aleco Irarragorri, que forma parte de los servicios compartidos de Orlegi.

Hubo foto de familia e incluso un brindis con cava. Luego los directivos se dirigieron a apoyar a su equipo. David Guerra hizo una parada con la afición del Sporting desplazada. La traca final del ambiente azul en la capital tuvo lugar poco antes de las 19.00 horas. La plantilla del Oviedo salió del hotel de concentración a las siete rumbo al estadio y el recorrido fue una demostración de músculo de la afición azul, con bengalas y petardos a lo largo de toda la calle Alejandro Casona. Miles de hinchas acompañaron al autobús hasta la cuesta de acceso al estadio y animaron a los suyos de cara al partido. Los jugadores respondían al apoyo desde el autobús golpeando los cristales. Se cantó el "¡Vamos Oviedo!" por encima de cualquier cántico y además no hubo que lamentar incidentes, como el año pasado. La afición se mostró respetuosa con los agentes que escoltaban a la expedición azul. El presidente del Oviedo, Martín Peláez, disfrutó del recorrido junto a Álvaro Cervera, entrenador, que subió al autobús el primero. Horas después se llevaron el derbi, con otra alegría azul.

Adrián Barbón y Diego Canga, en el palco

El derbi asturiano también se jugó en el palco de autoridades, a rebosar de gente para seguir el partido. Adrián Barbón, presidente del Principado, vivió su primer duelo de máxima rivalidad y muy cerca suyo, una fila por encima, se sentó Diego Canga, candidato del PP al Principado. Los dos se saludaron antes del partido. Barbón siguió el partido entre Martín Peláez, presidente del Oviedo, y Alfredo Canteli, alcalde de la capital. Canga lo hizo junto a Mario Arias, segundo teniente de alcalde. Las directivas del Oviedo siguieron en el palco con la cordialidad de toda la jornada y sufrieron con sus equipos durante el transcurso del partido.