Del optimismo y los nervios, a otra decepción para el sportinguismo

Otra decepción más para el sportinguismo, que vivió un día larguísimo, con un final duro: empezó con ilusión y acabó con pena, como casi siempre. La historia para la afición rojiblanca en los derbis se repite de memoria estos años. "Hubo ilusión al principio y decepción", explicaba Juan Carlos Zapico, uno de los abonados que lo vio desde El Molinón. "Me ponen de una mala leche", lamentaba una abonada. "Estoy muy dolido", añadía otro aficionado.

Y eso que empezó todo con ilusión y expectación: desde un aficionado cualquiera, como Dimas Arechaga, paseando con su camiseta rojiblanca por el Muro con esperanza, a quienes se juntaron animados en un bar, como la peña Sentimiento Rojiblanco en La Regence, en el Llano, y, claro, los que viajaron al Carlos Tartiere desafiando el mal tiempo y el protocolo de seguridad. Hubo optimismo al principio. Y decepción para todos al final.

En Gijón cuando mayor actividad hubo fue a la salida de la expedición del hotel NH. Cerca de un millar de aficionados –donde había padres y madres, como el de Jony– se dejaron la garganta para decirles: "¡A por ellos!". En Oviedo la acción empezó a las 17.30 horas. Miles de aficionados rojiblancos se dieron cita en la Facultad de Derecho de El Cristo para recoger su entrada. Entre cánticos animando a su equipo, recuerdos hacia el eterno rival y su paso por el fútbol no profesional y alabanzas a Djuka, los sportinguistas pasaban las horas de espera hasta bajar al Tartiere. "Hoy (por ayer) se cumplen dos años de que murió mi padre y estamos aquí, haciendo cola, antes que en misa. Espero que nos de suerte", desea Jose Antonio Arbiza. Los aficionados rojiblancos entraron al Tartiere sin incidentes graves y, salvo un leve encontronazo verbal con varios seguidores azules, todo se vivió con plena tranquilidad.

Aunque se disputó en el Carlos Tartiere, el derbi se vivió en El Molinón. Porque unos setenta aficionados rojiblancos se congregaron en la sala de prensa del estadio para disfrutar de una jornada única, culminada con el visionado del partido. La tarde comenzó con el tour de El Molinón, pasando por el Espacio Quini, y disfrutando de un gran catering antes de pasar a la sala de prensa, con un sorteo incluido en el que se regalaron a los "ganadores" camisetas, balones...

En la sala de prensa, Dani Borreguero y Samuel Baños, exjugadores del Sporting y que formaron parte de aquella última victoria del Sporting en Oviedo (2001). Entre los asistentes, miembros del Sporting Femenino, Genuine, representantes de patrocinadores y de los palcos VIP. Los expertos Borreguero y Samuel amenizaron la previa y contestaron a las cuestiones que preguntaban los seguidores. En la pantalla se proyectó las jugadas claves del duelo de 2001: el gol de Lozano, la expulsión de Dorado y el 0-2 de Villa. Bromeaba Borreguero con aquella expulsión de Dorado por una mano que nunca existió. "Javi era un buenazo, pero perderse el partido por una injusticia. ¡Estaba fastidiado!", decía Borreguero.

Samuel confesó que daría todo por disputar estos choques. "Si me cortan un brazo y me dicen que si quiero jugar, tengo claro que me quedo con un brazo y sigo jugando". La tensión fue creciente. Sobre todo con el penalti de Cali. "No es, no es", decían tirando de una pasión que acabó en resignación. "Parece claro", afirmaban anticipando otro final duro.

David Guerra apoya a la "burbuja" rojiblanca

David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales, Aleco Iraragorri y Guillermo Sampedro se acercaron a la facultad de Derecho del Cristo para visitar a los aficionados rojiblancos que estaban retirando sus entradas para el derbi en la "burbuja" diseñada para evitar incidentes. "No me esperaba este ambientazo. Es maravilloso. Hay que disfrutarlo a tope", confesó Guerra, que saludó personalmente a todos los trabajadores del club que estaban despachando las localidades, agradeciéndoles su labor. Además, tanto él como Joaquín se hicieron fotos con los seguidores sportinguistas, que recibieron a la comitiva entre cánticos y vítores de ánimo.