Mi vecino, mi enemigo: cuatro derbis europeos con rivalidad más allá del fútbol

No solo en Asturias se celebra un partido con rivalidad acérrima y que tiene en liza sobre al campo a dos ciudades que están separadas por apenas unos kilómetros. Países como Francia, Alemania o Inglaterra tienen su propia versión del derbi asturiano, y aunque el idioma sea diferente, sus encuentros guardan muchas similitudes con el que se vivirá hoy en Oviedo. Disputas políticas entre izquierda y derecha, una rivalidad que perdura con el paso de los años, zonas ligadas a la minería... El Pisa-Livorno, el Newcastle-Sunderland, el Dortmund-Schalke 04 y el Lyon-Saint-Étienne son pruebas fehacientes de que el duelo Sporting-Oviedo "ye mundial".

Derbi del Tirreno (25 kilómetros de distancia): más política que fútbol.

Un cántico se impone desde hace años en el fondo del estadio del Pisa: "¡El sueño de un pisano es despertarse a mediodía, mirar hacia el mar y no ver nunca más Livorno!". El ataque musical tiene una rima precisa en italiano describe una enemistad histórica. Tal es, que cuando se produjo el desastre de Chernobyl, en 1986, el diario satírico livornés "Il Vernacoliere" tituló: "Nube atómica. Primeros efectos aterradores de la radiación: ha nacido un pisano inteligente". No, la rivalidad entre Livorno y Pisa no es solo futbolística.

25 kilómetros separan la industrial Livorno de la turística Pisa, en la bella Toscana. 25 kilómetros que distancian dos sociedades antagónicas. Basta con echar un vistazo a la Curva Nord del Armando Picchi de Livorno para encontrar pistas: pancartas del Che, la hoz y el martillo o Lenin acompañan los cánticos. Livorno es considerada la cuna del comunismo en Italia.

A poco más de 10 minutos en coche, descansa la visitada Pisa, la ciudad con la torre más famosa del planeta, objeto eterno de selfies. Ciudad de arte y cultura, de aristócratas, con tres universidades, es considerada tradicional y conservadora. La rivalidad, queda claro, va más allá de la pelota. "Para los de Pisa, los de Livorno son vulgares y maleducados; para los de Livorno, los de Pisa son snob y raros", resume las desavenencias la web de viajes Viagginews.

Actualmente, el Pisa Sporting Club compite en la Serie B y el Associazione Sportiva Livorno Calcio en la Serie D, no se ven las caras desde la 2019/20, pero mantienen una dura competencia desde 1919 con 85 enfrentamientos en todas las categorías: 34 victorias del Livorno, 30 empates y 21 victorias del Pisa.

El derbi de Tyne & Wear (19 kilómetros): enemistad desde la guerra.

En tierras inglesas el derbi más similar al asturiano es el Newcastle-Sunderland. Ambas ciudades, situadas al norte de Inglaterra, se separan por tanto solo 19 kilómetros y tienen una rivalidad encarnizada, llegando varias veces a las manos tanto entre aficionados como contra la Policía.

El derbi de Tyne & Wear, como se llama el encuentro, remonta su enemistad a mediados del siglo XVII. Durante la guerra civil inglesa, la ciudad de Newcastle se mantuvo fiel a la corona británica, mientras que Sunderland se unió a la rebelión parlamentaria. Finalmente triunfó el lado rojiblanco, el del Sunderland, pero esto puso la semilla de lo que se puede ver hoy en día. Ya no hay conflictos bélicos entre las localidades, pero la rivalidad ha pasado a los terrenos de juego.

El primer partido disputado entre ambos fue un amistoso en el año 1883, cuando el Newcastle todavía era conocido como West End. Hubo que esperar cuatro años para ver el primer encuentro oficial entre ellos, en una eliminatoria de FA Cup en la que el Sunderland venció por 2-0. Hasta la fecha, se han enfrentado un total de 156 veces, distribuido en 53 victorias para los "black cats", 50 empates y 53 victorias para los "magpies".

En la actualidad, la rivalidad entre ambos sigue viva en los encuentros de los filiales. El Sunderland está sumido en una crisis deportiva e institucional que lo llevó incluso a descender a Tercera División y ahora milita en Championship, muy lejos de sus vecinos. Mientras, el Newcastle, tras la llegada de un fondo saudí multimillonario, marcha tercero en la Premier League, con una ventaja clara frente a sus enemigos. Desde marzo del 2016 no se han vuelto a ver las caras, pero aún así, cuando los equipos sub-23 se miden, ambos estadios se llenan.

El derbi del Ruhr (35 kilómetros): de la mina al césped.

La cuenca del Ruhr, la principal zona minera de Alemania, también tienen su propio derbi, en este caso protagonizado por equipos con caché a nivel europeo. Schalke 04 y Borussia Dortmund, clubes de ciudades separadas por apenas 35 kilómetros, miden sus fuerzas en el llamado derbi del Ruhr, uno de los encuentros más calientes de la Bundesliga.

Este duelo nació en el periodo entre guerras, cuando el conjunto azul dominó la rivalidad desde el 1929 hasta el 1944. Tras la Segunda Guerra Mundial la balanza se giró para el lado negriamarillo. La rivalidad entre los conjuntos llegó a su cúspide en la temporada 2006/07, cuando el Dortmund venció al Schalke por 2-0 en la penúltima jornada de Liga, haciendo que los visitantes perdiesen el título. Después de soportar las burlas de sus rivales, el conjunto azul sirvió su venganza en plato frío, tumbando por 4-1 y 3-2 a los "borussers" en los dos encuentros siguientes, aunque los aficionados del Dortmund se encargaron de recordar a sus rivales todo el tiempo que llevaban sin alzarse con un título.

Tras el descenso del Schalke a Segunda División la temporada pasada, ahora la voz predominante la lleva el conjunto de Bellingham y Marco Reus, que han terminado con los tres puntos en los cuatro últimos duelos entre ambos conjuntos. Aún así, los azules son los dominadores del derbi, con 60 victorias en su haber por 56 del Dortmund, mientras que empataron 43 veces.

El derbi del Ródano (60 kilómetros): la lucha de clases sociales.

El derbi reducido a una cuestión económica: la humilde Saint-Étienne contra la lujosa Lyon. Apenas 50 kilómetros separan dos ciudades que parecen dos mundos opuestos. Saint-Étienne siempre fue una ciudad próspera, también en el fútbol (diez Ligas y una final de Copa de Europa) hasta que la crisis minera en los 80 le sumió en una profunda depresión a todos los niveles. Tanto, que muchos habitantes hicieron las maletas para emigrar a la próspera Lyon que sí ofrecía oportunidades laborales. La enemistad fue en aumento desde entonces por cuestiones sociales.

Hasta esa crisis, apenas había piquilla deportiva, ya que "Les Verts" eran un histórico en el fútbol galo acostumbrado a pelear los títulos y el Lyon era un segundón sin una vitrina lujosa. La llegada de Michel Aulas como dueño en 1987 impulsó al "les lions" al estrellato. Ganaron su primera Liga en 2002 y conseguirían siete campeonatos seguidos. Una racha histórica mientras su rival más marcado se desangraba. Además, jugó dos semifinales de Champions. Al Saint-Étienne le queda el consuelo de la historia: conserva el liderato de títulos en Francia, pero será previsiblemente superado este año por el PSG, que ya le iguala con 10.

"Les Verts" están últimos en Segunda y su acérrimo rival, octavo en Primera. El pasado es del Saint-Étienne, el presente del Lyon. En los duelos ya ha habido sorpasso: 46 victorias de "les lions", 34 empates y 44 triunfos del Saint-Étienne.