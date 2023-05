El derbi, desde el Olimpo: así ven el Sporting-Oviedo Samuel Sánchez y Natasha Lee

11.00 horas del lunes. Un sol infernal, de esos que si no se anda con cuidado produce quemaduras hasta en el paladar. En el velódromo Luis Balagué, junto a las instalaciones Tensi, LA NUEVA ESPAÑA reúne a dos de las grandes figuras deportivas de las dos ciudades que este sábado estarán volcadas con sus equipos. "Espero que haya una rivalidad sana. Es normal que haya pique deportivo, pero que no pase de eso", coinciden ambos, que confían en las posibilidades del Sporting y del Oviedo de cara a un derbi que promete ser de alta intensidad.

A un lado está Samuel Sánchez. Su bicicleta, pintada de color dorado y negro, recuerda uno de sus grandes logros deportivos. Fue en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde el ovetense consiguió el preciado oro olímpico, además de poseer un segundo y un tercer puesto en la Vuelta a España y un segundo en el Tour de Francia. Todo eso sin contar la multitud de victorias de etapa y clásicas que consiguió durante su carrera. En el otro lado, la gijonesa Natasha Lee. Su vitrina de trofeos es envidiable. La jugadora del Telecable Gijón de hockey patines suma seis Copas de Europa, otras tantas OK Ligas, cuatro Copas de la Reina y una Supercopa, sin contar con que ha representado a España en más de cien ocasiones.

"Mi abuelo era muy futbolero. Fue el que me inculcó el amor por el Oviedo", arranca Sánchez. Su primer recuerdo en un derbi, como es obvio, es de la mano de su abuelo. "Imagínate si ha pasado tiempo desde mi primer derbi que los dos equipos estaban en Primera", recuerda el ciclista, que cuando era más joven y su pasión, la bici, se lo permitía, solía asistir al antiguo Carlos Tartiere. "Nunca olvidaré el primer día que vi al Oviedo en el campo. Fue un Oviedo-Atlético de Madrid que terminó con un 4-1 para nosotros. Era todo muy distinto, los aficionados estábamos de pie animando como locos", comenta el ovetense que, aunque sin tener la pasión que se tiene cuando eres un niño, sigue muy pendiente de la situación de los carbayones.

Aunque Natasha no es una gran aficionada al mundo del fútbol, su primer recuerdo de un balón rodando por un césped también fue en el Tartiere. En su caso, fue un España-Bosnia que terminó con un 4-1 a favor de los de Camacho. "Sigo al Sporting porque es el equipo de la ciudad y, obviamente, quiero que gane, a ver si nos dan una alegría", señala la jugadora del Telecable, que ha vivido unas semanas muy ajetreadas que le impiden pensar en otra cosa que no sea su deporte. Acaba de proclamarse campeona de Europa y este fin de semana disputa la Copa del Reina. "El sábado tenemos partido a las 14.00 horas, pero la intención de todas es ver el derbi nada más acabar", aclara.

Aunque la conversación arranca hablando sobre el deporte rey, hay un tema en el aire que es imposible evitar. Natasha anunció hace dos semanas su retirada de las pistas, un paso que Sánchez dio allá por el año 2017. "No te preocupes por eso, es un proceso normal", asegura el ciclista, que intenta tranquilizar a la gijonesa. "Una vez le escuché a Juan Carlos Unzué que los deportistas, cuando nos retiramos, tenemos un egoísmo altruista. Nos sale de dentro ayudar al resto con nuestra experiencia personal, que al final es algo que vale mucho", explica el ovetense, que con todas las historias que tiene en su mochila cree que vale más que cuando estaba en activo. "Después de tantos años da vértigo afrontar una etapa nueva", le responde la del Telecable, que tiene dudas sobre cómo continuar con su carrera. Lo que tiene claro es que quiere seguir relacionada con el deporte. "Si quieres puedes probar con el ciclismo", bromea Sánchez, algo que la seis veces campeona de Europa no rechaza del todo.

Tras una pequeña pausa, ya que una lagartija intentó “calzarse” uno de los patines de Natasha, la charla vuelve a girar en torno a la pelota. En el último derbi disputado en tierras gijonesas estuvo marcado por la bochornosa pelea que protagonizaron los jugadores de ambos equipos al término del encuentro. "En un deporte de contacto, cuando todo está tan caliente y hay tanta rivalidad, es complicado gestionar las emociones", analiza Sánchez, que abronca a los jugadores de ambos conjuntos, ya que son referentes para los niños y existe el peligro de que normalicen ese tipo de comportamientos. "Echo de menos los derbis que había antes. Me acuerdo de cuando la gente iba a comer a la otra ciudad, con toda la tranquilidad del mundo, y luego se acercaban al campo, sin que hubiese incidentes de nada. Ojalá volviese ese ambiente", añora. Aunque Natasha no ha vivido rivalidades como las del derbi en primera persona, sí que ha visto ambientes calientes dentro del hockey sobre patines. "En Portugal suele ser muy habitual, sobre todo entre el Benfica y Porto, pero a mí no me gusta. En alguna final sí que ves a la gente muy caldeada, pero yo las rivalidades las entiendo como algo sano", indica la gijonesa.

Tras más de una hora de charla, llega el momento de mojarse. "¿Quieres saber lo que quiero o lo que pienso?", dice entre risas Natasha. "Yo tengo claro que va a ser un resultado corto, es la tónica habitual en todos los derbis", señala Sánchez, que firma un 1-1 con gol de Viti a pesar de la buena racha que está firmando el conjunto carbayón. "Espero un 3-2, que haya muchos goles, pero me da que va a ser un 1-0. Con que gané el Sporting me doy por contenta", augura la gijonesa. Eso sí, en lo que concuerdan ambos deportistas es que quieren un derbi tranquilo, donde el buen ambiente y el respeto sea un ejemplo para toda la sociedad asturiana. Que lo que pase en el campo, se quede en el campo, en un derbi que ambos verán desde la calma del Olimpo.