El test del derbi electoral: Carmen Moriyón y Sonsoles Peralta ante el Partidazo de Asturias

Carmen Moriyón (Gijón, 1966) es la candidata de Foro Asturias a la Alcaldía de Gijón. La que ya fuera Alcaldesa durante dos mandatos (2011 a 2019) es una asidua a los partidos del Sporting en El Molinón siempre que su trabajo como médica se lo permite. Moriyón augura un derbi muy igualado, pero no duda de la victoria del Sporting por 3-1.

–Dígame su primer recuerdo relacionado con el Sporting.

–Aquel Sporting de Quini, Cundi, Uría, Mesa o Joaquín…

–¿Es socia?

–Sí.

–¿Cuántas veces fue al estadio esta temporada?

–Siempre que no me coincidió con una guardia en el hospital.

–Su jugador favorito es…

–Pedro Díaz.

"Seguramente la política y el fútbol tengan algunas cosas en común"

–Si fuese entrenador, ¿qué les diría a los jugadores antes del partido?

–Que disfruten jugando, que es la mejor manera de hacer disfrutar a la afición, y que sean conscientes del enorme privilegio que supone llevar esta camiseta.

–¿La política se parece al fútbol?

–Seguramente tengan algunas cosas en común.

–¿Dónde y con quién verá el derbi?

–Lo veré, como siempre, en mi asiento de El Molinón junto a mi compañero y número dos de la lista, Jesús Martínez Salvador.

–¿Qué partido imagina?

–Los derbis siempre suelen ser partidos muy igualados y este no será menos, pero creo que el empuje de la afición puede ser un factor diferencial. Ganamos seguro.

–Su primer recuerdo de un derbi.

–Todos se viven como si fuera el primero.

–Resultado y goleador.

–3-1, con Goles de Izquierdoz, Pedro y Djuka.

"El Almirante dio poco a poco con la tecla desde que llegó" Sonsoles Peralta - Candidata de Vox a la Alcaldía de Oviedo

Sonsoles Peralta (Oviedo, 1982) es la candidata de Vox a la Alcaldía de Oviedo. Espera con ganas el derbi y se une a una queja común de los aficionados: los malos horarios de los partidos.

–Dígame su primer recuerdo relacionado con el Oviedo.

–De pequeña, en el Tartiere viejo, mi padre me llevaba a ver los partidos. Era otra época y otra manera de vivir el fútbol. Estábamos de pie y yo en hombros para poder ver algo. Se vivía un ambiente espectacular y yo estaba feliz de pasar ese rato con mi padre.

–¿Es socia?

–Lo fui, ahora en casa somos socios la mitad de la familia. Somos familia numerosa y entre los precios y que las pequeñas aún no se enteran mucho no podría ir a casi ningún partido. Mi marido es socio desde el año 99, con eso lo digo todo…

–¿Cuántas veces fue al estadio esta temporada?

–Esta temporada no he ido todavía, los horarios no son adecuados para niños pequeños. Un domingo en invierno a las 21.00 horas con trabajo y colegio al día siguiente no consideramos apropiado ir. Los vemos y los animamos siempre desde casa.

"Tanto en la política como en el fútbol se juega en equipo y juntos se logra el objetivo final"

–Su jugador favorito es…

–Lucas es un activo seguro, siempre está ahí, pero hay que acordarse del Almirante, que desde que llegó al banquillo ha ido poco a poco dando con la tecla.

–Si fuese entrenadora, ¿qué les diría a los jugadores antes del partido?

–Cuando se juega como equipo se gana o se pierde unido y el Oviedo ha demostrado no solo esta temporada, si no a lo largo de su historia, que es un equipo con mayúsculas. Hemos tenido muy malas épocas y aquí estamos en nuestro camino de vuelta a Primera. Real Oviedo y afición, como una piña siempre, juntos lo lograremos. "Siempre triunfa quien más pone, si se juega con pasión".

–¿La política se parece al fútbol?

–Tanto en la política como en el fútbol se juega en equipo y juntos se logra el objetivo final. Si se fomentan los individualismos, ni en el deporte de equipo ni en política se llega a buen puerto. Todos remando en la misma dirección, todos implicados.

–¿Dónde y con quién verá el derbi?

–En casa, con la familia y algún sportinguista infiltrado. Mi hijo mayor siempre se pone alguna equipación, comida especial y a disfrutar del partido.

–¿Qué partido imagina?

–Los derbis, como las finales, no se juegan, se ganan y en Gijón, más aún. 0-1 en el minuto 94 y pa casa.

–Su primer recuerdo de un derbi.

–Son muchos años ya. A finales de los 80 o el 90 puede ser, nunca había visto el campo tan lleno y con ese ambiente: ahí te das cuenta que el derbi es un partido especial. Yo era pequeña y tampoco entendía mucho, pero no cabía nadie más. Marcamos y aquello se vino abajo de tantísima emoción, esas cosas enganchan.

–Resultado y goleador.

–0-1. Si está recuperado Borja Bastón sería buena forma de volver a jugar, aunque a cualquiera de los asturianos les haría una ilusión especial marcar, seguro. Pero, como dije antes, un derbi se gana, como si lo marca en un córner Braat o Nadal en el minuto final.