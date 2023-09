La opinión de los veteranos sobre el derbi asturiano

Juanele | Exdelantero del Sporting

"El resultado es una pena, pero el punto es importante"

Juanele, exdelantero del Sporting, lamenta que los rojiblancos no hiciesen más daño al Oviedo, para así marcharse con una victoria del Carlos Tartiere. "Me ha gustado el partido. Para mí fue mejor el Sporting. Ha sido un encuentro típico de los derbis, con pocas ocasiones de gol y sin que celebremos un tanto. Creo que el Sporting estuvo mejor posicionado en el campo, podíamos haber ganado. Las mejores ocasiones fueron para los rojiblancos", asegura. "Si tuviera quedarme con un jugador sería con Cote. Fue el mejor, tuvo mucha garra y defendió muy bien. No subió mucho al ataque, pero estuvo bien", defiende. "El resultado fue una pena, pero el punto es importante si se gana al Tenerife. Ahora hay que pensar en el próximo domingo y esperar que el Sporting siga con esta dinámica", concluye.

Oli | Exdelantero del Oviedo

«El partido tuvo poca historia, técnicamente el nivel fue bajo»

Para Oli, exdelantero del Oviedo, este derbi tuvo muy poco que destacar, ya que apenas hubo ocasiones que levantase al público de sus asientos. «El partido tuvo muy poca historia. Técnicamente el nivel fue bajo. Hubo poca calidad en todo, en los pases, en los desbordes... Al final lo que protagonizó el partido fue lo de siempre, la intensidad», señala.

«Apenas aparecieron los delanteros. No había manera de que encontrases caminos hacía el gol. Hubo muy pocos balones para la gente de arriba, así es imposible, faltó un buen último pase», lamenta el exjugador azul. «Me gustó mucho Paulino. Fue el que más lo intentó y al que vi con más espíritu. Mientras le aguantaron las fuerzas lo intentó una y otra vez. Del Sporting me quedaría con Varane», concluye Oli.

Tomás | Excentrocampista del Oviedo

«La primera parte fue terrible, muy dura de ver, casi la regalamos»

Tomás, excentrocampista del Oviedo, se muestra muy crítico con la primera parte de los azules, y alaba el papel de la afición la mejor en un encuentro de estas características. «La primera parte fue terrible. Prácticamente la regalamos. Luego, en el segundo tiempo, estuvimos mejor. Hubo algún centro lateral peligroso, pero nada que pusiese en problemas al Sporting», explica sobre el duelo en el Tartiere. «El derbi es un partido que quieres no perder, pero hay que hacer cosas para ganar. La primera parte fue muy dura de ver. El Oviedo salió muy atrás, esperando para ir a la contra, pero el Sporting estuvo mejor situado. En la segunda dimos un paso más adelante, pero no lo suficiente para meter un gol. Hubo mucho centro lateral que iba al de rojo. La afición fue lo mejor del partido, sin dudarlo», afirma.

Eloy Olaya | Exdelantero del Sporting

«Se notó el miedo que tenían los dos, hubo mucha precaución»

El exdelantero del Sporting Eloy Olaya califica el punto cosechado por el Sporting en el partido como «satisfactorio para el sportiguismo». «Ha sido un partido con mucha precaución y mucho miedo por parte de los dos equipos. Se notó que el Oviedo no ha conseguido la victoria y el Sporting jugaba con la precaución de las dos primeras salidas con derrota. El único que generó peligro fue el Sporting. El Oviedo solo metía algo de miedo con los balones al área», explica.

«El Sporting compitió a un nivel alto. Las más peligrosas fueron siempre de los rojiblancos. Pero cuando los dos equipos estaban replegados, con todos bien colocados, al rival se le hacía de noche. Por lo menos el Sporting ha roto la mala dinámica fuera de casa», concluye Eloy Olaya sobre su punto de vista del encuentro.