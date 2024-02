Excanteranos de Oviedo y Sporting viven el derbi desde Estados Unidos: "Me levanto a las tres de la madrugada para ver los partidos"

A Javier Izquierdo le basta con una palabra para sintetizar lo que significa para él el Sporting: casa. "Estuve allí trece años, de los 8 a los 21, más de media vida. La gente de Mareo era mi familia", explica Izquierdo desde Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde vive su segundo año como portero de la Universidad de Queens. El océano que le separa de Gijón no ha hecho sino fortalecer su vínculo con el Sporting ("es una manera de sentirme conectado a casa"), de modo que aguarda el derbi del sábado con la expectativa de que los rojiblancos se lleven la victoria ("es el año de romper la mala racha contra el Oviedo") y el deseo específico de que Christian Joel, que sustituirá al lesionado Yáñez en la portería, se erija en figura del encuentro: "En Mareo le llamábamos Cuba. Entrené muchas veces con él, era una bestia, un animal. Ojalá se luzca".

A unas ocho horas en coche de Izquierdo, en Cleveland, Ohio, vive Aarón Garrote, extremo del equipo de la Universidad de Lake Erie. Garrote, que se confiesa seguidor "cerrado" del Real Oviedo, estuvo en la cantera del club azul de los ocho a los trece años, asimilando conceptos "que no te enseñan en la mayoría de clubes" y haciendo "buenos amigos", como el jugador del primer equipo Álex Cardero, ahora cedido en el Arenteiro, al que ya entonces le intuía "cualidades diferenciales". Garrote es asiduo al Tartiere "de toda la vida", desde que su padre le llevaba al campo de la mano. "Sigo siendo igual de aficionado que entonces", asegura, hasta el punto, dice, de ponerse alarmas a las tres de la madrugada para levantarse a ver los partidos del Oviedo. "¿Qué no haría uno por su equipo?", se pregunta.

Si algo acompaña a Saúl Fernández allá donde va es su camiseta del Sporting. "Me la pongo siempre para los grandes partidos", cuenta Fernández, que ya tiene la zamarra de la suerte en perfecto estado de revista para un encuentro que le sigue poniendo nervioso, "como cuando era crío". "Esas semanas de derbi en Gijón se viven con mucha intensidad. Siempre iba a El Molinón a ver esos partidos, al recibimiento… da un poco de pena vivirlo desde tan lejos", relata con un deje de nostalgia desde Laredo, junto a la frontera entre Estados Unidos y México, donde juega en la Universidad Internacional de Texas A&M. "Decidí dar el paso de venir a jugar y estudiar a Estados Unidos hace tres años. Me contactó la agencia BeMatch –la misma que representa a Izquierdo y Garrote–, y al principio no lo veía nada claro. Pero me lo pensé mejor y estoy muy contento con la decisión", reconoce, con el recuerdo aún fresco de su fichaje por las categorías inferiores del Sporting ("soy sportinguista desde pequeñito, me emocioné mucho cuando me llamaron") y de un derbi en su etapa juvenil que no olvidará "en la vida". "Aquel día era capitán. Jugar contra el Oviedo siempre me emocionaba mucho. Ganamos 3-4 en su campo, fue un partidazo. Me marcó mucho porque, además, fue mi último año en el Sporting", rememora.

Si Fernández completó tres temporadas en Mareo, Isabel Díez permaneció una década en el Real Oviedo. "Empecé con siete años, cuando todavía se llamaba Oviedo Moderno y jugábamos con la camiseta verde", evoca Díez, que guarda un recuerdo feliz de su tiempo en el Oviedo ("disfruté mucho y estuve muchos años con las mismas compañeras, hacíamos mucho grupo") y que sigue el devenir del equipo azul desde Joliet, en el estado de Ilinois, mientras milita en el equipo de la Universidad de Saint Francis Fighting Saints. "Cuando llegué a la cantera –expone–, no ganábamos casi ni un partido. Pero la cosa fue cambiando poco a poco y fuimos ganando mucho más". Lo que no cambia es la pasión que levanta el derbi asturiano, que se vive con especial furor también al otro lado del charco.