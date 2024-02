Los sabios apuestan por ponerle cabeza al derbi: "Tiene que haber rivalidad y respeto"

A Julio Álvarez y Juan Barro les une una amistad que se coció a través de internet debido a una afición común: los concursos de televisión en los que se ponen a prueba conocimientos en ámbitos muy diversos. Un tema en el que los dos tienen muchas tablas. Julio es ya un rostro muy conocido gracias sobre todo al programa "Saber y ganar", del que es un concursante histórico, un "magnífico" que batió récords de permanencia en este veterano espacio de la televisión pública presentado por el popular Jordi Hurtado. El abogado ovetense ha pasado por muchos otros programas de televisión de un formato parecido, como "El cazador", "Reacción en cadena", "Pasapalabra" y "El picu".

Juan Barro, que tiene una tienda de alimentación en Gijón, pasó por dos concursos de la TPA, "Asturias en 25" y "Date una vuelta", en el que se quedó a una sola pregunta de llevarse un importante premio económico.

La afición a este tipo de concursos fue el motivo que dio comienzo a una amistad que luego encontró en el fútbol otro punto de unión importante. Julio, del Oviedo a muerte, y Juan, del Sporting cerrado, se niegan a que la rivalidad entre los dos grandes del fútbol asturiano vaya más allá del terreno de juego, por mucho que sientan los colores cada uno de su equipo como el que más. En internet encontraron a más gente como ellos, que echa de menos el fútbol de antes, "el fútbol tradicional", apunta Julio. Las chanzas, con buen humor, se admiten, "pero nunca los malos modos y las faltas de respeto", coinciden. Uno de los lugares en los que suelen dejar sus opiniones y comentarios, así como coincidir con gente que piensa como ellos, es un sitio de internet llamado "Odio al fútbol moderno".

Juan se queja de la forma en la que se obliga ahora a la gente a ir a los campos de fútbol, sobre todo en partidos como el que se va a disputar hoy en El Molinón (18.30 horas): "Lo que más odio es la separación entre aficiones y que los aficionados tengamos que ir al campo conducidos como ganado". Julio pide un fútbol "con rivalidad y respeto" y reconoce tener "nostalgia" del que vivió siendo más joven, en el que, añade, "había más educación y respeto".

Los dos han querido unirse con el objetivo de poner buena cara a la rivalidad, "destensar, como se dice ahora", y sacan a colación la buena relación que mantuvieron en su día Quini, leyenda del Sporting, y Tensi, del Oviedo. "Queremos un derbi más tipo Tensi que tipo tenso", bromean. Juan rememora la época en la que vivía en el barrio de La Arena y se podía uno encontrar "con Quini y Tati Valdés charlando tranquilamente con la gente", algo más complicado en el fútbol actual.

Julio se hizo socio del Oviedo en los años 70 y lo es ahora, aunque no de forma ininterrumpida. De hecho, en su día trabajó en el Carlos Tartiere picando las localidades a la entrada del campo. Una época, explica, en la que "ibas a El Molinón siendo del Oviedo y no pasaba nada". "Reivindicamos eso", apunta Juan a colación del comentario de su colega. Aún no ha llegado el día en el que los dos se planten juntos a ver un derbi, en un campo o en otro, pero es algo que les gustaría hacer y tienen pendiente. "Llegará el día en el que vayamos a verlo juntos", aseguran. Juan, por su parte, también comenzó a ser socio en los años 70 y lo dejó porque su negocio le pone muy difícil ir a ver los partidos en directo. Además, en su día fue también árbitro de balonmano y eso le ocupaba casi todos los fines de semana.

Como ejemplo de que seguir a un equipo no quiere decir negar al contrario, Julio apunta que él se considera un oviedista de los que "hubiese querido que el Sporting hubiera ganado la Copa del Rey, cuya final jugó dos veces, y, sobre todo, la Liga que merecieron en 1979 con aquel equipazo que tenían". Juan tampoco desea ningún mal al equipo azul. Eso sí, aunque preferían el empate, esta vez fue el sportinguista Juan el que ganó el concurso del derbi asturiano.