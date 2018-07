Cristiano Ronaldo deja el Real Madrid y ficha por la Juventus por 105 millones

El Real Madrid ha confirmado este martes el traspaso del delantero portugués Cristiano Ronaldo a la Juventus, poniendo fin así a su aventura de nueve años en el trece veces campeón de Europa. El equipo italiano pagará al club blanco cerca de 105 millones para hacerse con los servicios del portugués.



"El Real Madrid comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus. Hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial", anunció el club blanco en un comunicado.





La trayectoria de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, en imágenes

Pincha para ver las estadísticas de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid.

Posible reencuentro con el Real Madrid en agosto

En su comunicado, el Real Madrid destacó que "más allá de los títulos conquistados, de los trofeos conseguidos y de los triunfos alcanzados en los terrenos de juego durante estos 9 años, Cristiano Ronaldo ha sido un"Se ha convertido además en el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos. En total 16 títulos, entre ellos 4 Copas de Europa, 3 de ellas consecutivas y 4 en las últimas 5 temporadas. A título individual, con la camiseta del Real Madrid ha ganado 4 Balones de Oro, 2 The Best, y 3 Botas de Oro, entre otros muchos galardones. Para el Real Madrid Cristiano Ronaldo será siempreEl Real Madrid será siempre su casa", le despide la entidad en este comunicado.Tras su traspaso a la Juventus,en un amistoso en Washington DC. Se trata de la 'International Champions Cup' en el que participan buena parte de los mejores equipos del Viejo Continente que se disputa por diversos lugares del mundo, principalmente por Estados Unidos.El Real Madrid y el Juventus se medirán el 5 de agosto en el FedExField de Washington DC. Podría producirse el reencuentro entre el conjunto blanco y el atacante de Madeira.Será el segundo partido del equipo que dirigirá Julen Lopetegui en esta, ya que el día 1 de agosto se estrena en este torneo ante el Manchester United en el Hard Rock Stadium de Miami.El Juventus se enfrentará con anterioridad al Bayern Múnich el 26 de julio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y al Benfica el 28 de julio en el Red Bull Arena de Harrison.