El Barcelona afirma que "Neymar quiere volver al club"

El vicepresidente primero del FC Barcelona, Jordi Cardoner, ha señalado este jueves que "parece cierto" que el jugador del PSG Neymar quiere volver al club blaugrana, del que salió hacia París tras el pago de su cláusula de rescisión, pero ha dejado claro que el Barça no ha contactado con él ni ha hecho "ninguna actuación" al respecto.

"Se ha emitido una voluntad por parte de él, pero por parte del club no ha existido ninguna comunicación, ni por sí ni por no, y eso es así. Son constantes las propuestas que recibe nuestro 'staff' de jugadores que se ofrecen, pero por nuestra parte no ha habido ninguna actuación", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, añadió que aunque sea verdad que Neymar quiera volver al Barça, el club no se lo ha planteado. "Nosotros no nos hemos planteado este tema en junta directiva. Se ha acelerado una noticia que los que tenemos que decidir no sabemos si llegará o no a buen puerto. Ahora no estamos fichando a nadie", comentó.

Cree, eso sí, que sería normal que un jugador quisiera volver al club. "No me sorprende que un jugador quiera regresar al Barça. Como aquí se está en pocos sitios. Neymar es un gran jugador, pero fue él quien decidió marcharse", aportó.

Por otro lado, sobre que el central holandés del Ajax de Amsterdam Matthijs de Ligt pueda poner rumbo a la Juventus, comentó que no se "decepciona" por no fichar a alguien a quien no han "abordado".