Marcos Paulo, fichado este verano desde el Fluminense por el Atlético de Madrid, jugará esta temporada cedido en el Famalicão portugués, donde "el futbolista brasileño ampliará su experiencia profesional", según anunció este martes el club rojiblanco en un comunicado publicado en su página web oficial.

El extremo, de 20 años, sólo jugó el primer amistoso de la pretemporada (contra el Numancia en El Burgo de Osma), porque después sufrió una lesión muscular que le mantuvo inactivo en los cuatro encuentros restantes de preparación. Ya recuperado, no fue convocado en ninguna de las dos primeras jornadas de la Liga. Ni contra el Celta en Balaídos ni contra el Elche en el Metropolitano.

"Lo vimos muy poco, porque los primeros días entrenó muy bien, entró muy bien en el partido en Burgo de Osma, después se lesionó y no pudo entrenar más con nosotros. Estamos esperando de parte del club que me informe bien cuál es su situación para consecuentemente nosotros tenerlo en cuenta o no para la temporada", afirmó el pasado 14 de agosto Simeone sobre el jugador, que finalmente sale cedido.

"Desde el Atlético de Madrid le deseamos el mayor de los éxitos a Marcos Paulo en esta nueva etapa", publicó el club.

El futbolista, ya en declaraciones a los medios oficiales de su nuevo equipo, expresó su felicidad "por venir a Portugal y lucir la camiseta" del Famalicao, al tiempo que destacó la "confianza" que le "transmiten Idan Ofer (también accionista del Atlético de Madrid) y su equipo para mostrar" su "potencial y poder ayudar al club".