España - Serbia en directo

Min. 14''
Remate fallado por Álex Baena (España) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 12''
Falta de Rodri (España).
Min. 12''
Strahinja Pavlovic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Fuera de juego, España. Mikel Oyarzabal intentó un pase en profundidad pero Marcos Llorente estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6''
Corner,Serbia. Corner cometido por Rodri.
Min. 5''
Remate fallado por Álex Baena (España) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Fermín López.
Min. 4''
Falta de Aymeric Laporte (España).
Min. 4''
Veljko Birmancevic (Serbia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento