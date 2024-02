Paris Saint-Germain - Real Sociedad en directo

¡Se marcha arriba el cabezazo de Bradley Barcola! Saque de esquina favorable al PSG que despeja la zaga txuri-urdin a la frontal, por donde yacía listo para recibir el rechace Achraf Hakimi, quien no dudó en probar fortuna con un disparo que tocó en un defensor antes de caerle casi llovido al extremo ex del Olympique de Lyon, que no consiguió darle menos altura a su golpeo, mandándolo por encima de la portería.