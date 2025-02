Manchester City - Real Madrid en directo

¡¡¡¡¡EDERSON Y NATHAN AKÉ REGRESAN AL ONCE TITULAR!!!! Pep Guardiola recupera a ambos futbolistas después de no estar disponibles en los últimos encuentros por diversas lesiones, en un once donde el técnico catalán recurre a Manuel Akanji para defender la banda de Vinícius Junior y en el que apuesta por el talento de Kevin de Bruyne para marcar las diferencias en el último tercio. Ni Marmoush ni Nico González, dos de los fichajes durante el mercado invernal, irrumpen de inicio, confiando en el desborde de Jack Grealish para generar peligro.