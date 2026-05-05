Arsenal - Atlético de Madrid en directo

En directo Champions League - Semifinal (Vuelta)
05 de Mayo de 2026 21:00 .h
Descanso - Min. 46
1
0
Min. 45'+2''
Final primera parte, Arsenal 1, Atlético de Madrid 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 44' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Arsenal 1, Atlético de Madrid 0. Bukayo Saka (Arsenal) remate con la izquierda desde muy cerca por el lado derecho de la portería.
Min. 44''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Leandro Trossard (Arsenal) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 42''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Jan Oblak intentó un pase en profundidad pero Giuliano Simeone estaba en posición de fuera de juego.
Min. 37''
Falta de Riccardo Calafiori (Arsenal).
Min. 37''
Min. 36''
Remate rechazado de Declan Rice (Arsenal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Bukayo Saka.
Min. 35''
Remate rechazado de Declan Rice (Arsenal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Eberechi Eze.
Min. 35''
Corner,Arsenal. Corner cometido por Dávid Hancko.
Min. 30''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Antoine Griezmann intentó un pase en profundidad pero Marcos Llorente estaba en posición de fuera de juego.
Min. 28''
Riccardo Calafiori (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Min. 27''
Eberechi Eze (Arsenal) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 27''
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
Min. 24''
Corner,Arsenal. Corner cometido por Marcos Llorente.
Min. 22''
Falta de Viktor Gyökeres (Arsenal).
Min. 22''
Min. 21''
Falta de Declan Rice (Arsenal).
Min. 21''
Julián Alvarez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 19''
Remate fallado por Gabriel Magalhães (Arsenal) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Myles Lewis-Skelly.
Min. 17''
Remate fallado por Bukayo Saka (Arsenal) remate con la izquierda muy escorado desde la derecha muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Declan Rice con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 16''
Corner,Arsenal. Corner cometido por Robin Le Normand.
Min. 16''
Falta de Ben White (Arsenal).
Min. 16''
Min. 11''
Remate rechazado de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 10''
Falta de Myles Lewis-Skelly (Arsenal).
Min. 10''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 9''
Remate fallado por Riccardo Calafiori (Arsenal) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Eberechi Eze.
Min. 8''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 6''
Eberechi Eze (Arsenal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 6''
Falta de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid).
Min. 2''
Falta de Koke (Atlético de Madrid).
Min. 2''
Bukayo Saka (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento