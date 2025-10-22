Athletic Club - FK Qarabag en directo

En directo Champions League - Jornada 3
22 de Octubre de 2025 18:45 .h
1ª parte - Min. 9
0
1
Min. 14''
Falta de Alejandro Rego (Athletic Club).
Min. 14''
Kady Borges (Qarabag) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 11''
Aitor Paredes (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Nariman Akhundzada (Qarabag).
Min. 10''
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Alejandro Rego después de un pase en profundidad tras un contraataque.
Min. 9''
Corner,Qarabag. Corner cometido por Unai Simón.
Min. 9''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Matheus Silva (Qarabag) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Leandro Andrade.
Min. 8''
Falta de Andoni Gorosabel (Athletic Club).
Min. 8''
Elvin Cafarquliyev (Qarabag) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Elvin Cafarquliyev.
Min. 5''
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Abdellah Zoubir (Qarabag).
Min. 2''
Nico Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Matheus Silva (Qarabag).
Min. 1' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Athletic Club 0, Qarabag 1. Leandro Andrade (Qarabag) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento