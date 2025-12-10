Athletic Club - PSG en directo

En directo Champions League - Jornada 6
10 de Diciembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 5
0
0
Min. 14''
Falta de Senny Mayulu (Paris Saint Germain).
Min. 14''
Yuri Berchiche (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Remate fallado por Vitinha (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Min. 13''
Remate fallado por Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 12''
Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Jesús Areso.
Min. 6''
Remate rechazado de Nuno Mendes (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 4''
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 4''
Falta de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).
Min. 3''
Remate fallado por Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 2''
Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Yuri Berchiche (Athletic Club).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento