Atlético de Madrid - Arsenal en directo

En directo Champions League - Semifinal (Ida)
29 de Abril de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 43
0
1
Min. 44''
¡Gooooool! Atlético de Madrid 0, Arsenal 1. Viktor Gyökeres (Arsenal) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 42''
Penalti a favor del Arsenal. Viktor Gyökeres sufrió falta en el área.
Min. 42''
Penalti cometido por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) tras una falta dentro del área.
Min. 40''
Remate rechazado de Gabriel Martinelli (Arsenal) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Noni Madueke.
Min. 36''
Piero Hincapié (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 36''
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Koke.
Min. 30''
Remate fallado por Noni Madueke (Arsenal) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Martin Ødegaard.
Min. 29''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Matteo Ruggeri con un centro al área.
Min. 25''
Mano de Martín Zubimendi (Arsenal).
Min. 23''
Se reanuda el partido.
Min. 22''
El juego está detenido debido a una lesión Viktor Gyökeres (Arsenal).
Min. 21''
Corner,Arsenal. Corner cometido por Matteo Ruggeri.
Min. 19''
Fuera de juego, Arsenal. William Saliba intentó un pase en profundidad pero Ben White estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Viktor Gyökeres (Arsenal).
Min. 16''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 16''
Piero Hincapié (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Remate rechazado de Martin Ødegaard (Arsenal) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Viktor Gyökeres.
Min. 14''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por David Raya.
Min. 14''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Matteo Ruggeri.
Min. 6''
Remate fallado por Piero Hincapié (Arsenal) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo que se pierde por la izquierda. Asistencia de Noni Madueke con un centro al área.
Min. 2''
Mano de Viktor Gyökeres (Arsenal).
Min. 1''
Remate rechazado de Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento