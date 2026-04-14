Atlético de Madrid - Barcelona en directo

En directo Champions League - Cuartos de final (Vuelta)
14 de Abril de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 33
1
2
Min. 34''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 34''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 34''
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Barcelona 2. Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Marcos Llorente.
Min. 29''
Se reanuda el partido.
Min. 25''
El juego está detenido debido a una lesión Fermín López (Barcelona).
Min. 25''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Juan Musso.
Min. 25''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Fermín López (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área.
Min. 24' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 0, Barcelona 2. Ferran Torres (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Dani Olmo después de un pase en profundidad.
Min. 23''
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Min. 22''
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ademola Lookman.
Min. 12''
Falta de Eric García (Barcelona).
Min. 12''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 10''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Gavi.
Min. 10''
Remate rechazado de Koke (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 9''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal después de un pase en profundidad.
Min. 8''
Remate fallado por Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Julián Alvarez.
Min. 6''
Falta de João Cancelo (Barcelona).
Min. 6''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 0, Barcelona 1. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Ferran Torres después de un pase en profundidad.
Min. 2''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 2''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 1''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Juan Musso.
Min. 1''
Remate parado por bajo a la izquierda. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ferran Torres con un pase de cabeza.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento