Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt en directo

En directo Champions League - Jornada 2
30 de Septiembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 31
1
0
Min. 32''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Arthur Theate.
Min. 29''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 29''
Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 27''
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Marcos Llorente con un centro al área.
Min. 21''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Falta de Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt).
Min. 20''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 20''
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Antoine Griezmann intentó un pase en profundidad pero Giuliano Simeone estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Antoine Griezmann después de un pase en profundidad.
Min. 16''
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
Min. 16''
Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Antoine Griezmann.
Min. 14''
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 13''
Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
Min. 13''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Julián Alvarez después de un pase en profundidad.
Min. 13''
Falta de Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt).
Min. 13''
Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Julián Alvarez intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.
Min. 10''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Nathaniel Brown.
Min. 9''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 8''
Se reanuda el partido.
Min. 8''
El juego está detenido debido a una lesión Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
Min. 7''
Corner,Eintracht Frankfurt. Corner cometido por Clément Lenglet.
Min. 7''
Remate rechazado de Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ansgar Knauff.
Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Eintracht Frankfurt 0. Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área al centro de la portería.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento