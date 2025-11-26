Atlético de Madrid - Inter en directo

En directo Champions League - Jornada 5
26 de Noviembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 36
1
0
Min. 37''
Falta de Alessandro Bastoni (Internazionale).
Min. 37''
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Fuera de juego, Internazionale. Hakan Çalhanoglu intentó un pase en profundidad pero Ange-Yoan Bonny estaba en posición de fuera de juego.
Min. 34''
Ange-Yoan Bonny (Internazionale) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 34''
Falta de Dávid Hancko (Atlético de Madrid).
Min. 33''
Fuera de juego, Internazionale. Alessandro Bastoni intentó un pase en profundidad pero Carlos Augusto estaba en posición de fuera de juego.
Min. 32''
Ange-Yoan Bonny (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 32''
Falta de José María Giménez (Atlético de Madrid).
Min. 31''
Nicolò Barella (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 31''
Falta de Pablo Barrios (Atlético de Madrid).
Min. 28''
Se reanuda el partido.
Min. 27''
El juego está detenido debido a una lesión Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 25''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Giuliano Simeone.
Min. 22''
Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 22''
Falta de Federico Dimarco (Internazionale).
Min. 21''
Remate rechazado de Piotr Zielinski (Internazionale) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 19''
Corner,Internazionale. Corner cometido por Juan Musso.
Min. 19''
Remate parado por bajo a la izquierda. Hakan Çalhanoglu (Internazionale) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alessandro Bastoni.
Min. 18''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 18''
Hakan Çalhanoglu (Internazionale) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 17''
Remate fallado por Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda.
Min. 15''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 15''
Nicolò Barella (Internazionale) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Decisión del VAR: Gol Atlético de Madrid 1-0 Internazionale (Julián Alvarez).
Min. 9' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Internazionale 0. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde muy cerca por el lado derecho de la portería.El gol ha subido al marcador tras la revisión del VAR
Min. 8''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lautaro Martínez (Internazionale) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ange-Yoan Bonny.
Min. 7''
Remate fallado por Lautaro Martínez (Internazionale) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 6''
Remate rechazado de Yann Bisseck (Internazionale) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Piotr Zielinski.
Min. 3''
Remate fallado por Federico Dimarco (Internazionale) remate con la izquierda escorado desde la izquierda muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alessandro Bastoni después de un pase en profundidad.
Min. 2''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Federico Dimarco (Internazionale) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 1''
Nicolò Barella (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 1''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 1''
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
Min. 1''
Lautaro Martínez (Internazionale) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento