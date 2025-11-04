Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise en directo

En directo Champions League - Jornada 4
04 de Noviembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 28
0
0
Min. 29''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 29''
Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo José María Giménez sustituyendo a Robin Le Normand debido a una lesión.
Min. 26''
Min. 24''
El juego está detenido debido a una lesión Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Min. 23''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Falta de Kamiel Van de Perre (Union Saint-Gilloise).
Min. 23''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álex Baena.
Min. 21''
Min. 21''
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
Min. 17''
Remate fallado por Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Anan Khalaili tras un contraataque.
Min. 12''
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 12''
Falta de Adem Zorgane (Union Saint-Gilloise).
Min. 8''
Falta de Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise).
Min. 8''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 6''
Min. 6''
El juego está detenido debido a una lesión Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 2''
Remate fallado por Rob Schoofs (Union Saint-Gilloise) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Adem Zorgane.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento